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تعليم

في ختام مؤتمرها الرابع عبر الفيديو كونفرانس.. آداب أسيوط توصي بنقل التراث العربي من المحلية إلى العالمية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:02 م
كلية الآداب بجامعة
كلية الآداب بجامعة أسيوط
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إيهاب عمر
اختتمت كلية الآداب بجامعة أسيوط مؤتمرها الرابع والذي عقد تحت عنوان "دور العلوم الإنسانية في التغيير الاجتماعي والثقافي لدى الشعوب" وذلك عبر تقنيه الفيديو كونفرانس في الفترة من 12 إلى 14 يوليو الجاري.

وقال الدكتور أحمد صابر عميد كلية الآداب ورئيس المؤتمر إن أبرز توصيات المؤتمر تمثلت في ضرورة العمل علي محاولة تضييق الهوة بين التقنيات العالمية والبرامج ولاسيما في مجال العلوم الإنسانية وإبراز الاتجاهات النفسية المعاصرة في الدراسات المختصة بذوي الاحتياجات , إلي جانب العمل علي وجود شبكة تواصل بين علماء الاجتماع العرب وصولًا إلي التأطير الفلسفي والنظري للعلوم الاجتماعية وعلاقتها بالمجتمع , وكذلك الاهتمام بالتنمية البشرية باعتبارها أساس تحقيق التنمية الاقتصادية لذا يجب أن تتضمن الخطط التنموية في الدولة الجوانب المتعلقة بالإنسان وبنائه.

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وأضاف صابر أن المؤتمر خلال توصياته أكد ضرورة تسليط الضوء علي الجرائم الإلكترونية والمتغيرات الديموغرافية لاسيما لدي طلاب الجامعة وضرورة اهتمام وسائل الإعلام المختلفة وتوعية المجتمع بأضرار زواج الأقارب وبخاصةً الدرجة الأولي , وأهمية أن تتضمن المقررات الدراسية القيم المجتمعية والخلقية والتربوية ولاسيما قيمة حب الوطن ومحاربة الفكر المتطرف , إضافةً إلي ضرورة الاطلاع علي الثقافات الأجنبية بأشكالها المختلفة علي أن يأخذ منها الشباب ما  يتناسب مع ثقافة مجتمعتنا المحلي , وإبراز دور الإعلام الهادف والمسئول في محاربة الشائعات التي تعد من أبرز حروب القرن الحالي حفاظًا علي مقدرات الدولة المصرية.

ومن جهته أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ضرورة تفعيل دور اللغة والأدب بكافة أشكالها لمواجهة العنف المتعدد في المجتمعات , والتأكيد علي دور المؤسسات الاجتماعية وعلي رأسها الجامعة في الاهتمام بالبحث العلمي و التراث المادي و اللامادي لتعزيز الهوية الوطنية ونقل التراث العربي من المحلية إلى العالمية , وكذلك ضرورة توجيه دعوة لمنظمة اليونسكو والجهات الدولية للحفاظ علي مختلف الآثار المصرية والإسلامية والقبطية.

شارك في فعاليات المؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور أحمد صابر عميد كلية الآداب ورئيس المؤتمر، الدكتور مجدى علوان وكيل كلية الآداب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة  ومقرر المؤتمر ولفيف من الأساتذة بكلية الآداب من مختلف أقسامها، وبمشاركة الدكتورة درية شرف الدين وزير الإعلام الأسبق ، والدكتور عبد الحى عبيد مدير الجامعة العربية المفتوحة فرع مصر والرئيس الأسبق لجامعة حلوان ، والدكتور محمد صلاح الدين فضل أستاذ النقد الأدبى والأدب المقارن بكلية الآداب جامعة عين شمس ورئيس لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات.
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