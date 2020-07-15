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بين الناس

شكوى من أهالي مركز أبو تشت بسبب ضعف التيار الكهربي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:22 م
صدى البلد
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منار نور
شكا المواطن حسنى عبد الوهاب ، المقيم فى قرية جزيرة الدوم  مركز أبو تشت فى محافظة قنا ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ضعف التيار الكهربائى المغذى للقرية بسبب ضعف المحول الكهربائي.

ويقول فى رسالته: إن معاناة القرية مستمرة منذ ثلاث سنوات وتقدمنا بالعديد من الشكاوى العديدة التى تقدموا بها على الرقم 121 لشركة كهرباء مصر العليا بمحافظة قنا وتم ابلاغ أهل القرية بأنه تم احضار محول جديد ولكن لم يتم تركيبه حتى هذه اللحظة لذلك نناشد بسرعة تركيب المحول للقضاء على معاناة الأهالى مع ضعف التيار الكهربائى.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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