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برلمان

نائب:الحكومة ستقدم مشروع قانون جديد للزراعة لمجلس النواب القادم

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:42 م
النائب مجدى ملك ،
النائب مجدى ملك ، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب مجدى ملك ، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إن قانون الزراعة الحالى أصبح مشوها ولا يفى باحتياجات الدولة فى مواجهة التحديات الخاصة بضبط المنظومة الزراعية و التقليل من الفجوة الغذائية.

وأشار ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا سبق وأن طالبنا  كنواب بضرورة إعداد مشروع قانون جديد للزراعة ، مؤكدا أن الحكومة والمتخصصين فى هذا الشأن أعدوا قانون جديد متكامل للزراعة يعالج العوار التشريعى فى قانون الزراعة الحالى ، والذى تسبب فى عدة إشكاليات منها التعدى على الأراضى الزراعية وهو موجود الان فى مجلس الوزراء.

وتابع وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان: نظر لإزدحام الأجندة التشريعية لمجس النواب خلال دور الإنعقاد الحالى فمن المقرر أن يتم مناقشة مشروع قانون الزراعة الجديد المقدم من الحكومة خلال دور الإنعقاد الأول بمجلس النواب القادم.

كما أوضح أن قانون الزراعة الجديد سيكون له أثر كبير فى إصلاح المنظومة الزراعية إداريا وفنيا و إجرائيا بما يحقق للإدارة فى قطاع الزراعة القدرة على مواجهة التحديات التى تواجهها.

وكان قد أكد اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن هناك قانون جديد للزراعة جاري إعداده حاليا ويشمل كل أنشطة القطاع الزراعي ويتولى تنظيمها ويتصدي لكل المشكلات التي تواجه القطاع ويفتح الأفق أمام تطوير الزراعة وزيادة الإنتاجية، مشيرا إلي أن أن  القانون الذي يحكم الزراعة في مصر الأن  صدر عام 1966 وسيتم عرض القانون الجديد على البرلمان المقبل في دورته الجديدة عام 2021.

وأضاف "الحصري"، في كلمته خلال مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا والذي نظمته مؤسسة أجري توداي مشيرا إنه اتفق مع وزير الزراعة السيد القصير على إعداد مذكرة وتوجيهها إلى وزير العدل لسرعة منح الضبطية القضائية لمراقبي المبيدات، موضحا ان عقوبات غش المبيدات في قانون الزراعي الحالي ضعيفة جدا وهو ما شجع على نمو  سوق موازية للمبيدات في مصر وتشغل حيز ليس صغيرا في السوق المصري الآن.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والري أن أغلب من يغشون المبيدات يستغلون جهل المزارع بضوابط استخدام المبيدات ويتسببون بذلك في الإضرار بصحة الفلاح خلال استخدامه للمبيد وصحة المواطن المستهلك للسلع الزراعية وتعريض الإنتاج الزراعي للتدهور من حيث الكم والكيف، إلى جانب الإضرار بسمعة المنتج الزراعي المصري في الخارج لذلك يجب تغليط العقوبات فيما يخص غش المبيدات.

وشدد "الحصري"، علي  انه يجب زيادة عدد مراقبي المبيدات في مصر حيث لا يتناسب العدد الحالي مع حجم السوق ومساحة الأراضي الزراعية المستهلكة للمبيدات، وأنه يجب منح هؤلاء الضبطية القضائية لتمكينهم من تحرير المخالفات بشكل فوري للمتجاوزين لأن مخالفة غش المبيدات يجب أن يتم  توثيقها مباشرة وإلا تم إخفائها.
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