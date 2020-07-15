الداخلية تكشف لغز مقتل رئيس الوحدة البيطرية بقرية الحيبة في بني سويف

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.





تبلغ لمركز شرطة الفشن بمقتل (طبيب بيطرى ورئيس الوحدة البيطرية بقرية الحيبة بدائرة المركز)، وبالإنتقال والفحص تبين أن الجثة مسجاة بالطريق بالقرب من الوحدة البيطرية محل عمل المجنى عليه وبها آثار جروح متفرقة.





توصلت جهود فرق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى ببنى سويف إلى أن عائلة المجنى عليه ترتبط بخصومة ثآرية مع إحدى العائلات ، وأن وراء إرتكاب الواقعة (4 مزارعين - مقيمين بدائرة المركز).





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم للواقعة أخذًا بالثآر حيث قرر المتهم الأول أنه نظرًا لسابقة قيام شقيقى المجنى عليه، بقتل شقيقه خلال مشاجرة بينهم لخلافات الجيرة فعقد العزم على قتل المجنى عليه.





وإستعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه الإجرامى وأعد لذلك سلاح أبيض "سنجة" وإستقل دراجة نارية "قيادة المتهم الثانى" وإنتظرا المجنى عليه بالقرب من الوحدة البيطرية محل عمله فى حين قام المتهمان الثالث والرابع بتأمين ومراقبة الطريق وحال مرور المجنى عليه قام المتهم الثانى بقطع الطريق عليه بالدراجة النارية وقام المتهم الأول بالتعدى عليه بالسنجة فأحدث إصابته التى أودت بحياته ، وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بإعترافات المتهم الأول أقروا بها ، وتم بإرشادهم ضبط (السلاح الأبيض - دراجة نارية "بدون لوحات" المستخدمين فى إرتكاب الواقعة).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.