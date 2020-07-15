بـ39 ألف جنيه.. ضبط شخص حاول تهريب 400 "كالون" غير خالصة الرسوم الجمركية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لمحاولته تهريب قرابة 400 قطعة "كالون" غير خالصة الرسوم الجمركية عبر منفذ كوبري المنزلة الجديد.





وأوضح بيان، الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم تهريب البضائع والمنتجات أجنبية الصنع من سداد الرسوم الجمركية المستحقة.





وتمكنت وحدة البحث الجنائى بمنفذ كوبرى المنزلة الجديد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط (سائق – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة بورسعيد) حال عبوره المنفذ بسيارة ربع نقل قيادته ، وبتفتيشها عثر بداخلها على (380 قطعة "كالون" صناعة إحدى الدول الأجنبية وغير خالصة الرسوم الجمركية ") مخبأة داخل مخزن سري بصندوق السيارة.



