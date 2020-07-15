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كم مرة هزمتنا الخيانة.. نجمات خدعن أزواجهن.. مادونا خانت جميع أزواجها.. وزوجة ويل سميث تضعه في موقف محرج

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:50 م
ويل سميث وزوجته
ويل سميث وزوجته
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شروق ابراهيم
  • كريستين ستيوارت تعتذر لـ روبرت باتيسنون على خيانته
  • إليزابيث تايلور تتزوج من عشيقها 


دائما تفسر الخيانة الزوجية، أنها من رجل إلى المرأة، وتخرج دائما المرأة كأنها الضحية والمخدوعة ولكن في بعض الأوقات تنسكر هذه القاعدة وتتغير الأوضاع  وتصبح المرأة هي الخائنة والرجل هو ضحيتها. 

ولذلك تتخذ حكايات خيانات النساء لأزواجهن، وبالأخص الفنانات مساحة اهتمام كبيرة في وسائل الإعلام وبين الجماهير، وفي السطور التالية نرصد نجمات اعترفن بخيانة ازواجهن. 

اعترفت الممثلة الأمريكية جادا بينكيت سميث إنها منذ 4 سنوات ونصف بدأت صداقة مع أوغست السينا وأصبحا أصدقاء جيدين حقا وبدأ كل شيء معه يحتاج فقط إلى بعض المساعدة".

كما قالت "جادا بينكيت" خلال برنامج " Red Table Talk" إنه بعد انفصالها من زوجها ويل سميث ومع مرور الوقت دخلت في علاقة مع مغني الراب أوجست السينا". 

وتابعت الممثلة الأمريكية أنها فعلت ذلك لأنه لم يخطر على بالها أنها ستعود إلى زوجها سميث مجددا، مضيفة: "كنت أشعر بألم شديد وكنت مكسورة للغاية".

كريستين ستيوارت كانت أكثر الفنانات جرأة حول اعترافها بخيانة حبيبها الممثل البريطاني روبرت باتيسنون، وذلك مع مخرج فيلمها الأخير "بيضاء الثلج والصياد" روبرت ساندرز الذي أصدر بدوره اعتذارًا رسميًا أيضًا.

وأصدرت ستيوارت بيانًا قالت فيه: "أقدم اعتذاري الشديد على الأذى والإحراج الذي تسببت به للأشخاص المقربين مني، فتلك اللحظة الطائشة شكلت خطرًا على أهم شيء في حياتي الشخص الذي أحبه وأحترمه روب". 

وأضافت ستيوارت: "أنا أحب روب للغاية وأنا بالفعل أشعر بالأسف والندم". 

ومن كريستين ستيورات لـ مادونا ، التي اعترفت بخيانتها لأزواجها أكثر من مرة بكل جرأة حيث خانت زوجها ابن الرئيس الأمريكي جون كيندي مع شون بون وأيضا زوجها المخرج البريطاني جاي ريتشي مع لاعب كرة البيسيول المعرةف اليكس روديجرز. 

وصفت كنسية الفاتيكان النجمة العالمية اليزابيث تايلور بالمرأة المنحلة بسبب خيانتها لزوجها المغني ادي فيشر مع ريتشارد بيرتون الذي تزوجت منه بعد انفصالها عن زوجها مباشرة.
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