برلمانية المؤتمر تعدد أسباب نجاح صكوك أضاحي الأوقاف





أكدت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أن المشروع القومي الكبير الذي تنفذه وزارة الأوقاف للعام السادس على التوالي ضرب جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التيارات والجماعات والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة في مقتل.





ووصف النائب / أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر فى بيان صحفى له فكرة هذا المشروع بأنها فكرة عبقرية ناجحة فهي لم تقض على أحلام الإرهابيين فقط ، ولكنها جسدت مبادئ التكافل المجتمعي ووحدة وتماسك المصريين في أروع صورها ، وأكدت المقولة الخالدة والعظيمة للزعيم البطل الرئيس / عبد الفتاح السيسي أننا يجب أن نكون يدًا في مواجهة المؤامرات ضد دولتنا.





وقال النائب / أحمد حلمي الشريف مثل هذه الكلمات تجدها مطبقة في الواقع داخل مشروع صكوك الأضاحي لأنه في مقدمة أسباب نجاح هذا المشروع مشاركة جميع المصريين فيه ، ويكفى مصر وشعبها وقائدها وجميع مؤسساتها شرفا أن الأخوة الأقباط الوطنيين والشرفاء يشاركون في هذا المشروع سنويا ليقولون للعالم كله هذه هي مصر الحديثة القوية الصلبة في عهد الرئيس / عبد الفتاح السيسي.





كما أكد أن من أسباب نجاح هذا المشروع أيضا حرص العالم الكبير المستنير والوطني الدكتور / محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على الشفافية والمصداقية الكبيرة ، والتي تبدأ من الإعلان اليومي عما تم بيعه من صكوك ، وأن جميع أموال المشروع تذهب لشراء اللحوم ، ولا يتقاضى أحد من العاملين بالمشروع أي مقابل مادي منه ، وهذا هو السبب وراء انخفاض قيمة الصك عن بقية الصكوك ، خاصة وأن أجور ومكافآت العاملين على المشروع ، تخرج من صندوق البر بالوزارة وليس أموال الصكوك.





ووجه النائب / أحمد حلمي الشريف تحية قلبية للدكتور / محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على مشروع صكوك الأضاحي الذي أطلقته وزارة الأوقاف للعام السادس على التوالي لدعم المحتاجين ولمواجهة مستغلي العمل الخيري في الاستقطاب السياسي ، مؤكدا نجاح هذا المشروع القومي الكبير بعد استفادة أكثر من مليوني أسرة ، معتبرا مشروع صكوك الأضاحي بمثابة صفعة قوية تتلقاها جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية سنويا من وزارة الأوقاف.





مشيرا إلى أن هذه الجماعات الخائنة للوطن كانت تستغل حاجة البسطاء والفقراء من هذا الشعب العظيم خاصة في مواسم الانتخابات لتقوم بتوزيع أردأ الأنواع من اللحوم والدواجن على المواطنين من خلال المتاجرة بالدين الإسلامي الحنيف من أجل كسب أصوات الناخبين.





وناشد النائب / أحمد حلمي الشريف جميع المواطنين المصريين الشرفاء المشاركة والمساهمة في هذا المشروع حتى يستفيد منه جميع المواطنين من الفقراء والبسطاء داخل جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية ، موجها تحية قلبية لجميع العاملين الوطنيين من وزارة الأوقاف على جهودهم الكبيرة والتي تكللت بالنجاح الكبير لهذا المشروع الوطني.





كما وجه النائب / أحمد حلمي الشريف تحية قلبية للأخوة الأقباط الذين أثبتوا للعالم كله أن مبدأ المواطنة أصبح من المبادئ الراسخة في قلوب وعقول كل المصريين في عهد الرئيس / عبد الفتاح السيسي ، وأن جميع المصريين لا يتوانون لحظة في الدفاع عن مصر وقائدها وأرضها لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تواجه مصر.