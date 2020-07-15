رئيس جامعة عين شمس يتفقد الامتحانات وأعمال التطوير بكلية الزراعة





تفقد صباح اليوم ا.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الامتحانات و أعمال التطوير التى تشهدها كلية الزراعة يرافقه ا.د. أحمد جلال عميد الكلية والسادة وكلاء الكلية.









شملت جولة ا.د. محمود المتيني لجان الامتحانات واشاد بدقة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تم اتخاذها للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين وأعضاء هيئة التدريس.





كما تفقد اعمال التطوير لمدخل الكلية والنافورة و برجولات الطلاب الجديدة وشبكة الغاز وشبكة المياه والصرف الصحى والحريق والتى بلغت تكلفتها الإجمالية ٧ مليون جنيه وتعد احدى الانجازات فى تاريخ الكلية حيث أن الشبكات الموجودة قائمة منذ عام ١٩٦٣.

كما شملت الجولة مشتل الكلية بعد التطوير مشيدا بجهود إدارة الكلية التى تأتى فى اطار ريادة زراعة عين شمس والتى تعد بيت خبرة وطنية متميزة.