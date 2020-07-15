AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمود سعد يعلن عن خارطة الطريق لمسابقات الناشئين

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:40 م
محمود سعد المدير
محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة
Advertisements
يسري غازي - ايهاب عيد - عمرو سيد
أعلن الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة عن خارطة الطريق واحدة الأعمار السنية المنتخبات الناشئين والشباب والمنتخب الأوليمبي.

ويعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا حاليا بالمقر الرئيسي للاتحاد اعلن خلاله الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد عن المسابقات التي ينظمها الاتحاد للمراحل السنية في الموسم القادم.

قال الدكتور محمود سعد المدير الفني خلال المؤتمر الصحفى . بطولات الجمهورية ودورة القطاعات تشمل ١٩٩٩ و٢٠٠٣ و٢٠٠٦ الى جانب دورى البراعم.

لفت الى انه بطولة الجمهورية ودورة القطاعات سوف يكون هناك هبوط الثلاث أندية الأخيرة. 

وحضر فعاليات المؤتمر مدحت عبد الهادى عن نادى الزمالك والمعتصم سالم عن نادي بيراميدز ومحمد عبدالجليل عن نادي مصر المقاصة.

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قيد انتظار موافقة الجهات الأمنية على الإعلان عن مواعيد جدول الدورى الممتاز عن شهر أغسطس والملاعب المقرر أن تستضيف البطولة بعد عودتها يوم ٦ اغسطس القادم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادا للتصفيات الإفريقية.. اتحاد الكرة يجرى مسحات كورونا لمنتخب الشباب

بواقع 50 بطولة وفعالية.. الكيك بوكسينج يستقر على خطة النشاط للموسم الجديد

غدا .. إعلان مسابقات المراحل السنية للموسم الجديد

الفيفا يشيد بجهود محمود سعد في تطوير المواهب

اليوم .. اتحاد الكرة يعقد مؤتمرًا لإعلان مسابقات المراحل السنية للموسم الجديد

ترشيحاتنا

وزير التموين يرد على الجدل المتعلق بالعلامة التجارية بين الأهلى والزمالك

أغربها الجوع.. إشارات من الجسم تشير لتناولك الكثير من السكر

أكثر شراسة وعدوانية.. سلالة جديدة من كورونا تستوحش فى هذه الدولة

بسبب رفضه لمس وتقبيل الفنانات.. مدحت العدل يفتح النار على يوسف الشريف

نزول تنسيق الثانوي العام بالقاهرة إلى 244 درجة

لحماية الإبطين من الإسمرار... طريقة عمل مزيل عرق بالمنزل بمكونات طبيعية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتياطات مشددة.. مطار يستخدم روبوتات بالأشعة فوق البنفسجية للوقاية من كورونا

بإطلالة صيفية.. إيمان العاصي تتألق فى أحدث ظهور لها

امرأة خارقة.. تغلبت على كورونا بعد نجاتها من السرطان ومحاولة قتل وحادث طائرة