محمود سعد يعلن عن خارطة الطريق لمسابقات الناشئين

أعلن الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة عن خارطة الطريق واحدة الأعمار السنية المنتخبات الناشئين والشباب والمنتخب الأوليمبي.





ويعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا حاليا بالمقر الرئيسي للاتحاد اعلن خلاله الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد عن المسابقات التي ينظمها الاتحاد للمراحل السنية في الموسم القادم.





قال الدكتور محمود سعد المدير الفني خلال المؤتمر الصحفى . بطولات الجمهورية ودورة القطاعات تشمل ١٩٩٩ و٢٠٠٣ و٢٠٠٦ الى جانب دورى البراعم.





لفت الى انه بطولة الجمهورية ودورة القطاعات سوف يكون هناك هبوط الثلاث أندية الأخيرة.





وحضر فعاليات المؤتمر مدحت عبد الهادى عن نادى الزمالك والمعتصم سالم عن نادي بيراميدز ومحمد عبدالجليل عن نادي مصر المقاصة.





يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قيد انتظار موافقة الجهات الأمنية على الإعلان عن مواعيد جدول الدورى الممتاز عن شهر أغسطس والملاعب المقرر أن تستضيف البطولة بعد عودتها يوم ٦ اغسطس القادم.