AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

خبير ملاحى: أفريقيا مؤهلة أن تكون محورا مركزيا وإقليميا لتوزيع البضائع وزيادة القيمة المضافة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:16 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
اكد الخبير الملاحى كريم سلامة رئيس مجموعه الشرق الاوسط للاستشارات اللوجستية، ان السكك الحديدية والاهتمام بإقامتها تعدى المخرج الرئيسي لتنمية تجارية وصناعية في افريقيا بدلا من النقل البحرى ، لافتا إلى أن 75% من حجم التجارة في العالم خاصة في الدول المتقدمة محواه وليس بضاعة بالك .

وأشار سلامة، خلال ندوة جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة ، عبر الفيديو كونفرانس ، إلى أن افريقيا مؤهلة أن تكون محور مركزي واقليمي لتوزيع البضائع وزيادة القيمة المضافة من خلال المخازن وبورصة سلعية خاصة في ظل وجود خليج السويس ومومباسا ودار السلام وجنوب افريقيا وطنجة والتي حققت طفرة في العاميين الماضيين حيث يمكن أن تكون تلك المناطق مركز لتوزيع البضائع.

ونوه انه لتقليل المسافات لابد ان تركز الحكومات على البنية التحتية ولابد من البدء في السكك الحديدية فالطفرة الاقتصادية التي حققتها امريكا في القرن التاسع العشر قامت على وجود سكك حديدية من الشرق الى الغرب، موضحا اهمية التعاون المشترك لتنمية السكك الحديدية ويمكن استغلال بقايا الخطوط التي قامت بها الدول الاستعمارية في افريقيا بالماضي.

ولفت إلى أن دور القطاع الخاص يتمثل بضرورة الاستثمار والمساهمة في بنية الاساسية، ولكنه ينظر إلى الربح والذي يتطلب وجود معلومات واحصائيات لها مصداقية شفافية و ارقام واضحة لاتخاذ قرار منظومة نقل معينة لابد من وجود احصاءات و90%من البضائع تتحكم فيها دول اوروبيا في مجال الشاي والقهوة احتكارات كبيرة وتتحكم في تحديد الناقل لابد من معلومات ومساندات كحماية واتفاقيات.

وذكر أن هناك تحديات كبيرة تتمثل في التغيرات الطاقة المختلفة فيواجه محور قناة السويس تراجع في حجم البضائع العابرة حيث ان سعر الطاقة وايجار البواخر وسرعة الوصول من الشرق الى الغرب ليس بالأهمية، وبدأت شركات ملاحية كبيرة تغير وجهتها لجنوب افريقيا، لذا لابد من التنسيق المناسب مع وضع آلياا للمنافسة محور قناة السويس متناسب نسبيا مع اسعار الوقود وايجار البواخر.

وأكد انه لن يحدث زيادة في حجم التجارة الافريقية بدون صناعات تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، حيث ليس من الصحيح الاكتفاء بتصدير المواد الخام والتي تستغلها الدول الكبرى وتعيد تصنيعها وتصديريها مرة اخرى بضعف اسعارها، والتصنيع سيبنى ويجذب الاستثمار في النقل واللوجستيات والسكك الحديدية من اهم المشروعات تساعد على توفير النوالين البحرية والنقل نفسه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرا قطاع الأعمال والنقل يبحثان آخر مستجدات إنشاء شركة للنقل متعدد الوسائط

وزيرا النقل وقطاع الأعمال يبحثان إنشاء شركة للنقل المشترك بين "السكة الحديد - الشاحنات"

النشرة الاقتصادية: توقيع عقد إنشاء استاد قناة السويس الدولي على 180 ألف متر ومد فترة سحب كراسات الشروط وسداد مقدمات حجز الإعلان الـ13 بالإسكان الاجتماعى

لتخفيف الأعباء على الطرق.. نقل البرلمان تطالب الحكومة بالإسراع فى تنفيذ إنشاء شركة للنقل متعدد الوسائط

ترشيحاتنا

لازم تدفعوا مصاريف الترم التاني.. بدوي علام: كل لجنة الكترونية كلفتنا 25 ألف جنيه

يتجاهلها 90 في المائة من الناس.. علامات مبكرة لسرطان الرئة

لطلاب الثانوية العامة وخريجي الجامعات.. مواعيد التقديم للالتحاق بكلية الشرطة 2020

نقل جثة الرجل الأخضر مقتحم الإنتاج الإعلامي لمشرحة زينهم

لحماية الإبطين من الإسمرار... طريقة عمل مزيل عرق بالمنزل بمكونات طبيعية

أكثر شراسة وعدوانية.. سلالة جديدة من كورونا تستوحش فى هذه الدولة

AdvertisementS

الرجل الأخضر يقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي بسلاح أبيض ومصرعه في مطاردة مع الشرطة

أسعار الدراجات المدعمة من وزارة الشباب.. صور

الأشعة المقطعية تكشف حقيقة مومياء المرأة الصارخة.. اعرف القصة

استدعاء وزير التربية والتعليم بالبرلمان عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة

التاريخ لا يكذب .. هل تكرر مصر الدرس القاسي للنظام التركي عندما كانت على أبواب أسطنبول.. الخط الأحمر في ليبيا والتحذير الأخير من القاهرة

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب| اعرف السبب

شيال كفيف أثار إعجاب السوشيال ميديا.. الحكومة تعد بتوفير دخل شهري لعم أيمن

منظومة شكاوى الوزراء تستجيب لطلب إجراء جراحة تجميلية لطفل عمره 10 أعوام

فى حضور بسمة وهبة.. أم الطفل الغريق بشاطئ النخيل تفقد الوعي بعد سماع الحقيقة من محافظ إسكندرية.. شاهد

روان حسين تعلن طلاقها وإصابتها بورم بسبب خيانة زوجها مع فتيات ليل

كيلو الأمهات بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء ١٥-٧-٢٠٢٠

3 أيام إضافية لقبول قراءات عدادات الغاز..هذه قصة البترول لمواجهة كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بروس ويليس يقضى فترة الحجر المنزلي مع طليقته ديمي مور وأبنائهما.. صور

احتياطات مشددة.. مطار يستخدم روبوتات بالأشعة فوق البنفسجية للوقاية من كورونا

بإطلالة صيفية.. إيمان العاصي تتألق فى أحدث ظهور لها