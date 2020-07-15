خبير ملاحى: أفريقيا مؤهلة أن تكون محورا مركزيا وإقليميا لتوزيع البضائع وزيادة القيمة المضافة

اكد الخبير الملاحى كريم سلامة رئيس مجموعه الشرق الاوسط للاستشارات اللوجستية، ان السكك الحديدية والاهتمام بإقامتها تعدى المخرج الرئيسي لتنمية تجارية وصناعية في افريقيا بدلا من النقل البحرى ، لافتا إلى أن 75% من حجم التجارة في العالم خاصة في الدول المتقدمة محواه وليس بضاعة بالك .





وأشار سلامة، خلال ندوة جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة ، عبر الفيديو كونفرانس ، إلى أن افريقيا مؤهلة أن تكون محور مركزي واقليمي لتوزيع البضائع وزيادة القيمة المضافة من خلال المخازن وبورصة سلعية خاصة في ظل وجود خليج السويس ومومباسا ودار السلام وجنوب افريقيا وطنجة والتي حققت طفرة في العاميين الماضيين حيث يمكن أن تكون تلك المناطق مركز لتوزيع البضائع.





ونوه انه لتقليل المسافات لابد ان تركز الحكومات على البنية التحتية ولابد من البدء في السكك الحديدية فالطفرة الاقتصادية التي حققتها امريكا في القرن التاسع العشر قامت على وجود سكك حديدية من الشرق الى الغرب، موضحا اهمية التعاون المشترك لتنمية السكك الحديدية ويمكن استغلال بقايا الخطوط التي قامت بها الدول الاستعمارية في افريقيا بالماضي.





ولفت إلى أن دور القطاع الخاص يتمثل بضرورة الاستثمار والمساهمة في بنية الاساسية، ولكنه ينظر إلى الربح والذي يتطلب وجود معلومات واحصائيات لها مصداقية شفافية و ارقام واضحة لاتخاذ قرار منظومة نقل معينة لابد من وجود احصاءات و90%من البضائع تتحكم فيها دول اوروبيا في مجال الشاي والقهوة احتكارات كبيرة وتتحكم في تحديد الناقل لابد من معلومات ومساندات كحماية واتفاقيات.





وذكر أن هناك تحديات كبيرة تتمثل في التغيرات الطاقة المختلفة فيواجه محور قناة السويس تراجع في حجم البضائع العابرة حيث ان سعر الطاقة وايجار البواخر وسرعة الوصول من الشرق الى الغرب ليس بالأهمية، وبدأت شركات ملاحية كبيرة تغير وجهتها لجنوب افريقيا، لذا لابد من التنسيق المناسب مع وضع آلياا للمنافسة محور قناة السويس متناسب نسبيا مع اسعار الوقود وايجار البواخر.



