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حوادث

ورطت ابنة عمتها في قضية آداب.. تخفيف حبس فتاة من ٣ سنوات لـ سنة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:41 م
صدى البلد
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ندى حمودة- أحمد مهدي
قضت محكمة مستأنف الطفل بالجيزة برئاسة المستشار محمد الحيني ، بتخفيف الحكم الصادر ضد قاصر من الحبس 3 سنوات الي الحبس عام في اتهامها بانتحال اسم ابنة عمتها أثناء ضبطها في قضية آداب متلبسة، بعد قبول الاستئناف المقدم من المتهمة.

 كانت المحكمة قضت من قبل بمعاقبة المتهمة بالحبس 3 سنوات وتم تخفيفها في المستأنف لعام. 

بدات الواقعة بورود بلاغ إلى ضباط مباحث الطالبية من فتاة تفيد بأنه أثناء استخراجها لبعض الأوراق لدى إحدى الجهات واستخراجها لصحيفة الحالة الجنائية تبين لها أنها مسجلة آداب، وبعمل التحريات تبين أن ابنة عمتها القاصر انتحلت صفتها أثناء ضبطها في قضية دعارة، وذلك نظرا لصغر سنها وعدم حيازتها بطاقة إثبات شخصية فادعت اسم غير اسمها وتمكن ضباط القسم من ضبط المتهمة. 

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الحادث وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي أمرت بحبس الفتاة ثم أحالت أوراق القضية للمحاكمة عقب انتهاء التحقيقات وقضت المحكمة بحكمها المتقدم.
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