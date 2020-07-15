مقترحات وأسئلة برلمانية للنواب.. نائب يطالب بسرعة حصر الأضرار الناجمة عن حريق سوق توشكى.. وآخر بـ إعطاء الأولوية للعمالة الوطنية

تحرك عاجل من البرلمان لصرف تعويضات للمتضررين من حريق سوق توشكى بحلوان

لمدة عام.. مقترح برلماني للحكومة بوقف استقدام العمالة الأجنبية إلى مصر

لطلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن مصير درجات الحافز الرياضي













تقدم عدد من النواب بعدد من الاقتراحات والأسئلة البرلمانية والمذكرات، خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.





فى البداية تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن منطقة حلوان، بمذكرة استغاثة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن سرعة حصر الأضرار الناجمة عن حريق سوق توشكى، خاصة بعد احتراق ما يقرب من 90% من حجم السوق، والخسائر الفادحة التى تعرض لها المواطنون جراء هذه الواقعة.





تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن منطقة حلوان، بمذكرة استغاثة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن سرعة حصر الأضرار الناجمة عن حريق سوق توشكى، خاصة بعد احتراق ما يقرب من 90% من حجم السوق، والخسائر الفادحة التى تعرض لها المواطنون جراء هذه الواقعة.





وشدد عضو مجلس النواب بحلوان، على أن الباعة أصحاب المحال فى السوق لديهم يقين تام بأن الدولة ستقف بجوارهم ولن تتركهم، وذلك لما يرونه من اهتمام من قبل الدولة بجميع فئات الشعب وعدم ترك شريحة عُرضه للمخاطر، وخير دليل على ذلك ما قامت به الدولة من قرارات بشأن العمالة غير المنتظمة بشأن فيروس كورونا، ولهذا الجميع لديه ثقة تامة بأن الدولة لن تتركهم فى هذه المحنة.





وحول إعادة إعمار السوق مرة أخرى، أكد النائب إسماعيل نصر الدين، أن الهيئة الهندسية هى الجهة الوحيدة التى لديها القدرة والإمكانيات بشأن عودة السوق لما كان عليه فى الماضى بشكل عاجل وسريع، متمنيا أن يتم إسناد مهمة إصلاح السوق لها، مشيرا إلى أن السوق تم إنشاؤه فى عام 2015 ومكون من 514 محلا بمثابة مصدر دخل أساسي لآلاف الأسر.





وتقدم خالد أبو طالب، نائب المرج، وعضو لجنة الدفاع بالبرلمان، باقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة، يتضمن إصدار قرار بوقف إجراءات ترخيص واستقدام العمالة الأجنبية بمصر لمدة عام.





وأشار النائب- في مقترحه – إلى أنه في ظل أزمة "كورونا" العالمية والتي آتت على مصادر رزق الكثير، فضلًا عن رجوع آلاف المصريين العاملين بدول الخليج، فأن الأزمة الراهنة تحتم علينا إعطاء الأولوية للعمالة الوطنية، وألا يتم استقدام أجنبي إلا إذا كان سيضيف شيئًا داخل السوق.





ولفت إلى أن هناك تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى ارتفاع مستويات توافد العمالة الأجنبية خلال عام 2020، حيث بلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية المسجلة خلال العام الحالي نحو 18944عاملا، منهم 15236 من الذكور، و 2714 إناث.





وأوضح نائب البرلمان، أن الأجانب الوافدين من الدول الآسيوية يشكلون العدد الأكبر من عدد الأجانب، ويبلغ عددهم نحو 6423 أجنبيا ، ومعظمهم من بنغلادش بعدد 1924 أجنبيا، يليه العمالة الوافدة من الصين وعددهم 1197 أجنبيا، والدول الأوروبية بعدد 3655 أجنبيًا، ومعظمهم من المملكة المتحدة بعدد 1110 أجانب.





وذكر نائب المرج، أن معدل البطالة في مصر بلغ 8% خلال الربع الرابع من عام 2019، لكن المعدل ارتفع 4% على أساس ربعي خلال الربع الثالث من عام 2020 بسبب جائحة"كورونا".





وتقدمت إيمان خضر، عضو مجلس النواب، ، بسؤال برلماني بشأن مصير درجات الحافز الرياضي الذي يتم منحه لطلاب الثانوية العامة من المتفوقين رياضيًا ويتم إضافته على المجموع الكلي.





وجاء في سؤالها- الموجه إلى رئيس الوزراء ووزراء التعليم والتعليم العالي والرياضة- :"أن هناك قرار من المجلس الأعلى للجامعات بتعديل قواعد منح درجات الحافز الرياضي لطلاب الثانوية العامة، بحيث يتم قصرها على البطولات الدولية والأفريقية والعربية، بحد أقصى 24 درجة وبشرط ألا يتجاوز مجموع الطالب 100%.، كما تضمن القرار إلغاء الدرجات الخاصة بالبطولات المحلية".





وطالبت "خضر"، "بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1994 والمتعلق بحوافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة، بما يكفل منح درجات الحافز الرياضي لكافة البطولات الدولية والمحلية دون تمييز، لاسيما أن البطولات المحلية هي البوابة إلى البطولات الدولية".





وأكدت "خضر"، على أن هناك "الآلاف من طلاب الثانوية العامة، يجدون في الرياضة متنفسًا لهم، وكانت درجات التفوق الرياضي حافزًا لهم لممارستها، بعيدًا عن ضغوط المذاكرة، فيقطعون ساعات في التدريب في لعبة رياضية، والمنافسة في البطولات المحلية، وجمع درجات تعوضهم على ما ضاع من وقت ومجهود في الدراسة".