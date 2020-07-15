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مجدى حافظ: انتخابات مجلس الشيوخ تجربة جديدة ترسخ دعائم الدولة.. فيديو

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:11 م
مجدى حافظ ، المحامى
مجدى حافظ ، المحامى بالنقض
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ريهام فيكتور
قال مجدى حافظ، المحامى بالنقض والادارية العليا ونقيب محامين جنوب القليوبية، إن مجلس الشيوخ استحقاق انتخابى جديد يرسخ دعائم دولة جمهورية مصر العربية.

وأضاف مجدى حافظ، خلال حواره ببرنامج صباح الورد، المذاع على فضائية TEN، أن طريقة الانتخاب هذه المرة جديدة يترتب عليها أن أصحاب الوجاهة الاجتماعية يتراجعون فى المنافسة.

وأشار  المحامى بالنقض والإدارية العليا ونقيب محامين جنوب القليوبية، إلى أن أصحاب المال السياسى والطلبات الخاصة يتراجعون أيضًا، إذا نحن مقدمين على تجربة حقيقة يراد منها توطين مجلس النواب القادم.

وتابع  المحامى بالنقض والإدارية العليا ونقيب محامين جنوب القليوبية، أن المترشح لمجلس الشيوخ عليه أن يعي  ويفهم حجم المسئولية الملقاة على عاتقه، لأنها جاءت بعد تعديل الدستور فى عام 2019 ، ثم بقرار رئيس الجمهورية بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ .

وأكد المحامى بالنقض والإدارية العليا ونقيب محامين جنوب القليوبية، أن لا يوجد عصبية قبلية أو عائلية أو أى نوع من التوريث فى انتخابات مجلس الشيوخ.
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