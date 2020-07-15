مجدى حافظ: انتخابات مجلس الشيوخ تجربة جديدة ترسخ دعائم الدولة.. فيديو

قال مجدى حافظ، المحامى بالنقض والادارية العليا ونقيب محامين جنوب القليوبية، إن مجلس الشيوخ استحقاق انتخابى جديد يرسخ دعائم دولة جمهورية مصر العربية.





وأضاف مجدى حافظ، خلال حواره ببرنامج صباح الورد، المذاع على فضائية TEN، أن طريقة الانتخاب هذه المرة جديدة يترتب عليها أن أصحاب الوجاهة الاجتماعية يتراجعون فى المنافسة.





المحامى بالنقض والإدارية العليا ونقيب محامين جنوب القليوبية، إ لى أن أصحاب المال السياسى والطلبات الخاصة يتراجعون أيضًا، إذا نحن مقدمين على تجربة حقيقة يراد منها توطين مجلس النواب القادم. وأشارأصحاب المال





المحامى بالنقض والإدارية العليا ونقيب محامين جنوب القليوبية، أن المترشح لمجلس الشيوخ عليه أن يعي ويفهم حجم المسئولية الملقاة على عاتقه ، لأنها جاءت بعد تعديل الدستور فى عام 2019 ، ثم بقرار رئيس الجمهورية بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ . وتابععاتقه





وأكد المحامى بالنقض والإدارية العليا ونقيب محامين جنوب القليوبية، أن لا يوجد عصبية قبلية أو عائلية أو أى نوع من التوريث فى انتخابات مجلس الشيوخ.