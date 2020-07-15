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أخبار البلد

بعد انتهاء توريد الأقماح رسميا.. الفلاحين: من أنجح المواسم

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:50 م
القمح
القمح
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شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ، ان الحكومه استلمت 3.5 مليون طن قمح خلال توريد الاقماح للموسم الحالي بزيادة نحو 300الف طن عن الموسم السابق الذي انتهي باستلام الحكومه3.2مليون طن فقط.

ولفت نقيب الفلاحين، في بيان له ، إلي ان هذا الموسم يعتبر من انجح المواسم في توريد الاقماح، والذي استمر منذ منتصف ابريل الماضي إلي اليوم منتصف شهر يوليو دون مشاكل تذكر ، حيث التزم الفلاحون بالإجراءات الاحترازيه لمنع تفشي وباء كورونا ،والتزمت الحكومه بتسليم المزارعين اثمان الاقماح بعد 48 ساعه من تسليم المحصول .

واضاف ابوصدام ان الاسعار التي اقرتها الحكومه هذا الموسم، هي 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23  و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 ، وهي اعلي من الاسعار العالميه للاقماح المماثله  للقمح المصري واعلي من اسعار القمح العام الماضي ب 15جنيه لكل اردب .

وأكد أن السعر كان مرضي للفلاحين حيث جني المزارعين هامش ربح معقول خاصة مع ارتفاع انتاجية هذا الموسم، وقلة الامراض التي اصابت المحصول بالاضافه الي اسعار التبن المناسبه التي ساهمت في زيادة ارباح المزارعين .

واوضح ان المساحه الزراعيه هذا الموسم وصلت لنحو 3.4 مليون فدان  بزياده عن العام الماضي نحو150الف فدان  مما ساهم في توريد الكميه المستهدفه من الاقماح وتعويض قلة انتاجية بعض المزروعات اثر رقاد القمح جراء عاصفة التنين .

وتابع نقيب عام الفلاحين ، ان وزارة الزراعه حرصت علي زراعة كثير من الحقول التجريبية بطرق زراعه جديده كالزراعه علي مصاطب والتي تؤدي إلي زيادة الانتاجيه كما حرص الكثير من مزارعي الخضروات لزراعة الاقماح في اواخر عروه الخضروات لزيادة العائد الاقتصادي مما ساهم في ارتفاع الانتاج عامة.
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