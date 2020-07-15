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محافظات

تحرير 310 محاضر تموينية خلال يومين في المنوفية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:53 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد أمين
صرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية عن قيام عدد من الحملات التموينية خلال يومين ، أسفرت عن تحرير 310 محاضر تموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة منها 125 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، 
و 185 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.


وأضاف " الجمال" بأنه تم تحرير عدد 8 محاضر جنح ضد أصحاب محلات بقالة بناحية (أشمون – الباجور – السادات – بركة السبع ) وذلك لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمى، وكذا تحرير محضر ضد صاحب محل بقالة  بناحية أشمون لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وتم ضبط عدد 60 علبة حلاوة مجهولة المصدر .

كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب مخزن أدوات كهربائية بناحية أشمون لحيازته 4000 ريموت كنترول مجهول المصدر .وكذا تحرير محضر ضد مجهول بناحية أشمون لحيازته عدد 2 شيكارة دقيق بلدى مدعم وذلك بهدف إعادة بيعه فى السوق السوداء والتربح .

 يأتي ذلك  تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومستودعات البترول بنطاق المحافظة حفاظًا على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.
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