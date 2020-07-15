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على وشك الإفلاس.. ربيع الديهي: تركيا تشهد أعلى مستوى تضخم في العالم "فيديو"

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:56 م
أردوغان
أردوغان
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شيرين عادل
قال محمد ربيع الديهي، الباحث في الشأن التركي، إنه لن يتبقى شئ من الحرية ف تركيا ومن يتحدث عن الحرية يكون مصيره الاعتقال. 

وأوضح الباحث فى الشأن التركى   خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تركيا على وشك الإفلاس بسبب سياسات أردوغان الاقتصادية غير المسئولة.  

وأشار  محمد ربيع الديهى  ، لغياب التنمية والعدالة فى تركيا بالإضافة لإنعدام حضور تركيأ دوليأ فى الأوساط العالمية ومجلس الأمن.

ولفت   الباحث فى الشأن التركى  ، إلى أن العالم الآن أصبح يدير ظهره ناحية تركيا خاصة وأن الأخيرة لا تحترم أى قوانين وأعراف دولية.

وتابع  محمد ربيع الديهى ، الباحث فى الشأن التركى  ،  أن اعلى  مستوى تضخم على مستوى العالم تشهده تركيا بالإضافة إلى أن معدلات البطالة في ازدياد.
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