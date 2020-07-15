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أخبار العالم

الإدعاء البلجيكي يحيل 4 إيرانيين إلى المحكمة الجنائية بتهمة الإرهاب

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:57 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أحال الإدعاء البلجيكي، اليوم الأربعاء،  أربعة إيرانيين إلى المحكمة الجنائية بتهم تتعلق بالإرهاب؛ حسبما أفاد "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وفي سياق المنفصل، أعدمت طهران إيرانيا مدانا بالتجسس لصالح الولايات المتحدة عبر بيعه معلومات حول البرنامج الصاروخي الإيراني، كما أعلن امس المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين اسماعيلي.

ونقل موقع ميزان الإلكتروني الرسمي عن اسماعيلي قوله إن رضا عسكري الذي كان موظفا في دائرة الفضاء الجوي في وزارة الدفاع الإيرانية حتى تقاعده قبل 4 أعوام، أعدم الأسبوع الماضي.

وأشار المتحدث إلى أن عسكريا «عمل في الوزارة لسنوات» وتقاعد في مارس 2016، تلقى مبالغ مالية كبيرة من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «بعد تقاعده مع بيعه لها معلومات كان يملكها حول صواريخنا».

وأضاف: «جرى التعرف عليه، ثم محاكمته والحكم عليه بالإعدام». ويفترض أيضا تنفيذ الإعدام بحق محمود موسوي مجد وهو إيراني آخر أدين بالتجسس في يونيو، كما أوضح إسماعيلي.
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