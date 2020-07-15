تفاصيل امتحانات طلاب الفرق النهائية بتمريض عين شمس

تفقد اليوم د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب لجان امتحانات السنة النهائية بكلية التمريض، للاطمئنان علي حسن سير عملية الامتحانات والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات اللازمة التي اقرتها الجامعة؛ بحضور د. سحر سليمان عميد الكلية.

ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات ٥٠٠ طالب وطالبة موزعين على ١٢ لجنة.





جدير بالذكر تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية قبل و أثناء وبعد الامتحان، لضمان سلامة الطلاب،حيث تم تقسيم الطلاب على البوابات وتحديد علامات ارضية تراعى ترك مسافة مترين بين كل طالب والأخر تجنبًا لحدوث أي تزاحم ، هذا إلى جانب تحديد مسارات إجباريه لدخول وخروج الطلاب للجان ؛ لتجنب أية تجمعات داخل الكلية سواء قبل أو بعد انعقاد الامتحان بالإضافة إلى

فضلا عن قياس درجة الحرارة للطلاب قبل الدخول من بوابة الكلية





وفي حال الاشتباه بظهور أية أعراض بين الطلاب أثناء الدخول للامتحان مثل ارتفاع درجة الحرارة إلى ٣٧ ونصف درجة فيما فوق ، فيتم نقله لمستشفى الطلبة بسيارة اسعاف معقمة للاطمئنان عليه ويتم اخذ المسحات وعمل التحاليل والاشعات اللازمة بدون مقابل، يمنع الطالب من دخول الامتحان ويتم التأجيل للطالب بعذر طبي مقبول دون سداد مقابل العذر والاحتفاظ بتقدير المادة ، مع حق الطالب بدخولها الدور الثاني.





كما يقوم أفراد الأمن بتوجيه الطلبة مباشره إلى أماكن اللجان، مع عدم السماح بتجمعات الطلبه نهائيا (قبل الامتحان او بعد الانتهاء).



