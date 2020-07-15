حولوا نوى التمر إلى وقود.. إنجاز جديد لفريق بحثى عمانى بجامعة قابوس

نجح فريق بحثى من سلطنة عمان فى تحويل مخلفات التمور إلى وقود بعد إخضاعه لعمليات معالجة كيميائية.

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و قام الفريق بحثي بجامعة السلطان قابوس بالمختبرات البحثية بكلية العلوم، بإجراء العديد من الأبحاث والتجارب العلمية في مجال رفع الإنتاج المختبري للديزل الحيوي "البايوديزل"، والبحث عن منتجات ثانوية من العملية لرفع الجدوى الاقتصادية للمشروع.

ويقوم الفريق باستخلاص الزيت من نوى التمر وهي من "مخلفات التمور" الذي يتم تحويله لاحقا بعد معالجته كيميائيا إلى وقود ديزل و(جليسيرول)، وفي إطار مواز تتم معالجة مادة (الجليسيرول) وتحويلها إلى مادة ثانوية ذات فائدة تستخدم في تحسين خصائص الديزل.