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تعليم

نائب رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد امتحانات اليوم الأول للفرق النهائية بكلية الآداب

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:14 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني


تابع الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، صباح اليوم الاربعاء، سير عملية الإمتحانات بمجمع العلوم الإنسانية.


 حيث تفقد اليوم ترافقه الدكتورة غادة موسى عميد كلية الآداب ووكلاء امتحانات كلية الآداب التى بدأت اليوم وتستمر حتى منتصف شهر أغسطس المقبل.
وأطمأن جابر على تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية التى أقرها مجلس الجامعة،  واتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية والطبية اللازمة للتأكد من سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين منذ دخول بوابات الحرم الجامعي  وحتى الخروج بعد أداء الإمتحان وذلك من أجهزة كشف حرارة الجسم عن بعد وتعقيم لكافة اللجان قبل وبعد أداء الإمتحان مع الإلتزام بإرتداء الكمامات داخل الحرم الجامعي لكافة الفئات مع الإلتزام بالتباعد الاجتماعي بين الطلاب في اللجنة.كما


 أطمئن على توافر لجنة طبية بكل لجنة إمتحان للمتابعة والتأكد من تنفيذ الإجراءات الإحترازية الطبية اللازمة.

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وتجرى إمتحانات كلية الآداب علي فترين الفترة الأولي من العاشره صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا بإجمالي عدد طلاب ( ٤٥٥٠ طالب) وتشمل أقسام التاريخ والآثار الإسلامية، الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، الاجتماع، اللغة الإنجليزية وآدابها، الآثار والدراسات اليونانية والرومانية، الإعلام، اللغة الفرنسية وآدابها، الدراسات المسرحية، والفترة الثانية من الثانية ظهرًا وحتى الرابعة مساءًا بإجمالي عدد طلاب (٩٢٦٧ طالب) وتشمل أقسام المكتبات والمعلومات، اللغات الشرقية وآدابها، الفلسفة، علم النفس، اللغة العربية وآدابها، الانثروبولوجيا.
وقد قامت الكلية أيضًا بإعداد فيديو تعريفي علي صفحة الكلية ومواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يوضح أماكن لجان الامتحانات، وكذلك وضع اللوحات الإرشادية بأماكن اللجان الامتحانية.

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