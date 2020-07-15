صناعة البرلمان: شعار صنع فى مصر يجب أن يكون قضية أمن قومي

أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب تأييدها لمبادرة وزارة المالية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي والتى تأتى تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشجيع الصناعات المصرية الوطنية مؤكدة ان الهدف من هذه المبادرة توضيح مدى تقدم الصناعات المصرية فى مختلف المجالات.





وقال المهندس محمد فرج عامر رئيس اللجنة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين ان اللجنة كانت وستظل داعمة بكل قوة للصناعات والمنتجات الوطنية تشجيعا للمنتج المحلى وللكلمة التى نطالب بتطبيقها دائما واعتبارها قضية أمن قومى " صنع فى مصر " ، مؤكدا ان لجنة الصناعة بمجلس النواب كانت وستظل تطالب الحكومة بالحظر الكامل لاستيراد اى منتج من اى دولة فى العالم طالما له مثيل وطنى فى مصر اضافة الى انها طالبت الحكومة بالتوسع فى الصناعات المحلية لإنتاج المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج للحد من الاستيراد.





وناشد المهندس محمد فرج عامر جميع المواطنين المصريين الشرفاء ان يثقوا في الصناعات المحلية وأن يقبلوا على شراء المنتجات المحلية بدلا من المنتجات المستوردة ، مؤكدا ان المقارنة بين المنتج المستورد والمحلي من حيث الكفاءة والسعر وخدمة ما بعد البيع ستكون لصالح المنتجات والصناعات المصرية.





وقال المهندس محمد فرج عامر ان تفضيل المنتجات المحلية خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها مصر والعالم خاصة فيما يتعلق بجائحة كورونا يجب ان تكون قضية أمن قومى لان الاعتماد على المنتجات والصناعات المحلية يوفر مليارات الدولارات من فواتير الاستيراد معربا عن ثقته التامة فى استجابة المصريين ورفعهم لشعار صنع فى مصر.