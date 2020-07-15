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محافظات

لأول مرة.. سوهاج تتخطى المستهدف في توريد القمح بنسبة 110%

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:13 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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خالد رياض
 تخطت محافظة سوهاج لأول مرة في تاريخها المستهدف في توريد القمح للصوامع والشون، حيث بلغت نسبة التوريد 110% بواقع 141 الف و878 طنا و273 كيلو.

وقال محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج  ان موسم توريد القمح قد انتهي امس الثلاثاء موضحا ان المحافظة حققت أعلى نسبة توريد للأقماح في تاريخها.

وأضاف انه تم توريد الفائض الي صوامع وشون محافظة المنيا حيث تم توريد 27 ألف طن لصوامع المنيا، بعد ان امتلأت الصوامع والشون عن آخرها في المحافظة.

واكد ان محافظة سوهاج  في العام السابق حققت 129 ألف طنًا من الأقماح، وهذا العام زادت الكمية بواقع، 13 ألف و398 طنا.

واكد ان المستهدف هذا العام 136 الف طن بناء علي ما تم حصره من زراعات القمح،  موضحا ان المستهدف هذا العام وصل الى 110%.

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