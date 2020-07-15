الإجمالي 56877 حالة.. الكويت تسجل 703 إصابات كورونا جديدة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء تسجيل 703 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد19 و3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأوضحت الصحة الكويتية أنه من بين عدد المصابين 434 حالة لمواطنين كويتيين و269 إصابة من جنسيات مختلفة.





وأكدت وزارة الصحة الكويتية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل البلاد وصل إلى 56877 إصابة ووصل إجمالي عدد الوفيات إلى 399 حالة وفاة.





وسجلت وزارة الصحة الكويتية شفاء 736 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 46897 حالة تعافي.





وقالت الوزارة في بيان إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.