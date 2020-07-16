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32 ألف جنيه إيرادات 7 أفلام.. محمد إمام ينتصر على تامر حسنى وكريم عبد العزيز وأحمد عز.. ورأس السنة يحقق «صفر» إيرادات

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:30 م
لص بغداد
لص بغداد
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أحمد إبراهيم
  • 7 أفلام تحقق إيرادات 32 ألف جنيه 
  • "لص بغداد" فى القمة و"راس السنة" يخرج خالى الوفاض 
  • "الفيل الأزرق" و"ولاد رزق" يتذيلان القائمة


حققت الأفلام السبعة المعروضة حاليًا بعد عودة فتح دور العرض بنسبة إشغال 25%، إجمالي إيرادات 32 ألفا و800 جنيه، وذلك يوم الثلاثاء. 


كان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، قرر منذ أيام، فتح دور العرض والمسارح بنسبة إشغال 25%.


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وتشهد دور العرض حاليا، وجود 7 أفلام هي "لص بغداد، والفلوس، وراس السنة، وبنات ثانوى، وصندوق الدنيا والفيل الأزرق وولاد رزق". 


واعتلى فيلم "لص بغداد"، القائمة، حيث حصل على إيرادات بلغت 15,924 جنيه، والفيلم بطولة محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن "توتة"، وأحمد رزق، الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.


وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.


بينما فيلم "الفلوس" جاء فى المرتبة الثانية، حيث حقق إيرادات بلغت 12,845 جنيه والفيلم من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، ويشارك في بطولته مع تامر حسني كل من خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام.


تدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.


وحقق فيلم "بنات ثانوى" إيرادات بلغت قيمتها 2,118 جنيه ليأتى فى المركز الثالث.


والفيلم من بطولة جميلة عوض، ومي الغيطي، وهدى المفتي، وهنادي مهنا، ومايان السيد، ومحمد مهران، ومحمد الشرنوبي، وتامر هاشم.


بينما جاء فى المركز الرابع فيلم "صندوق الدنيا" والذى حقق إيرادات بلغت 883 جنيه والفيلم بطولة رانيا يوسف، وخالد الصاوي، وعمرو القاضي، وباسم سمرة، وعلاء مرسي، وصلاح عبد الله، وأحمد كمال، ‏كما يضم الفيلم عددا من ضيوف الشرف وأبرزهم عارفة عبد الرسول وسامي ومغاوري، والفيلم من سيناريو وإخراج عماد البهات.


وجاء فى المركز الخامس فيلم "الفيل الأزرق" الذى حقق إيرادات بلغت 293 جنيه.


الفيلم بطولة كريم عبد العزيز، ونيللي كريم، وهند صبري، وإياد نصار، وخالد الصاوي، وشيرين رضا، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.


أما المركز السابع، فكان من نصيب فيلم "ولاد رزق" والذى حقق إيرادات بلغت 666 جنيه.


والفيلم بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة، مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.


وتذيل القائمة فيلم "راس السنة" والذى لم يحقق أى إيرادات، والفيلم بطولة إياد نصار، وبسمة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد مالك، وعلي قاسم، وهدى المفتي، بمشاركة عدد من ضيوف الشرف وإخراج محمد صقر وتأليف محمد حفظى.
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