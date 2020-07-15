نجلة مكرم محمد أحمد تكشف تطورات حالته الصحية.. فيديو

قالت أمنية مكرم، نجلة الكاتب مكرم محمد أحمد، إنه تم نقل والدها بالبارحة مباشرة من مستشفى العلمين عن طريق الإسعاف الطارئ، مشيرة إلى أن والدها أصيب بجلطة، حيث تم الإجراء المناسب حالته من قبل المشفى هناك.





وأضافت "مكرم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "mbc masr2"، أن تم التوجيه من قبل المشفى بمنع الزيارة عليه حتى من قبل أسرته ليست لحالته، بل لاستقرار الوضع، موضحة أن حالة والدها الآن مستقرة ولم تكن الجلطة قوية جدا.





وتابعت أن والدها الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد كان مريضا منذ ثلاثة أيام، لافتة إلى أن شخصيته لا تعترف بالمرض وأنه مقاتل، قائلة: "مبيحبش يقول لحد إنه تعبان، أو هو ممكن مش بيرضى يتعب حد".





وأكدت أنها تخيلت أن والدها مريض ولكن بدرجة بسيطة نظرا لكبر سنه، متابعا: "هو لوحده خد طريق العالمين ووراح الشاليه وقعد معانا وهو عنده جلطة من ثلاثة أيام فى ذراعه".



