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في اليوم العالمي لمهارات الشباب.. نصائح لتطوير مهارات المهنية والشخصية في ظل أزمة كورونا واستغلال هذه الفترة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:17 م
في اليوم العالمي
في اليوم العالمي لمهارات الشباب
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هاجر هانئ
يصادف اليوم 15 يوليو من  كل عام ، اليوم العالمى لمهارات الشباب و يختلف هذا العام  الأحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب في ظل أنتشار فيروس كورونا الذى أجبر الكثير من الأشخاص على عدم ممارسة الكثير من الأنشطة المختلفة.

وفى هذا السياق قال الدكتور وليد هندي أستاذ الطب النفسي، أن تطوير مهارات الشباب من الأمورالتى نحرص على  الأهتمام بها و تطويرها، وبالأخص فى زمن الكورونا فهي فرصة ذهبية للشباب لابد من أستغلالها مع الجلوس فى المنزل.

وأضاف استاذ الطب النفسي فى تصريحات لـ صدى البلد ، أن لابد من الأهتمام بـ الصحة البدنية و الصحة و انتظام ساعات النوم، فلابد من استعادة  التوازن  الفسيلوجي و الجسدى من خلال تناول الأطعمة الصحية و النوم المبكر لأن كل هذه الأشياء تتساهم فى نضوج العقل و القدرة على التفكير السريع و مهارات لحل المشكلات.

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كما ينصح بممارسة التماريين الرياضية فى المنزل بصورة ثابتة نتيجة لعدم خروج الكثير من الأشخاص من المنازل بسبب كورونا، فالتماريين الرياضية تساهم في تطوير المهارات والقدرات الجسدية و الفسيولجية التى تنعكس على المهارات العقلية.

وأشار وليد هندي إلى أن فى ظل انتشار كورونا و الخوف الكثير من ممارسة بعض الأنشطة خارج المنزل، فيمكنك أن تتعلن هواية جديدة من خلال الأنترنت مثل تعليم الموسيقي أو الإطلاع على ثقافات أخري و استغل فرصة وجود كورونا.

نصح السيدات و البنات إلى مشاهدة مقاطع الفيديوهات التى تساهم فى تعليم التريكو و شغل الحياكة و الخياطة و التطريز  فكل هذه الأمور تساهم فى تنمية المهارات الأعمال اليدوية و دراستها داخل المنازل، ويمكنك بعد ذلك عرض كل هذه المشغولات فى المعارض أو وزارة التضامن الاحتماعي.

اضاف استاذ الطب النفسي، أن تعليم لغة جديدة مثل الإيطالي أو ألماني أو فرنساوي ، فيعتبر هذا الوقت أكبر فرصة لتعليم لغة جديدة تساعدك على إتاحة فرص عمل جديدة و تطوير مهاراتك فى المنزل و لا تحتاج إلى الخروج.

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يعتبر الفن أحد القوي الناعمة التى تؤثر فى تفكير الأنسان و  وجدانه و فى الخيال وفي طريقة حل المشكلات، فى فترة الكورونا ينصح بمشاهدة الأفلام و المسلسلات و الأعمال الدرامية بأعتبرها جزء يساهم فى عملية التنشئة الأجتماعية .
ونصح الشباب بالتجارة الإلكترونية 
ومن ابرز الأمور التى تساعد الشباب  على  تطوير مهارات المهنية والشخصية في ظل ازمة كورونا واستغلال هذه الفترة، هي التجارة الإلكترونية و معرفة احتياجات المجتمع و توفيرها و انشاء مواقع تسويقية تساهم فى الربح السريح الذى يساعد فى بناء المستقبل و تطوير المهارات ايضا.

تنمية المهارات العقلية لأنها احد تطوير المهارات الأساسية فى الشخصية بالنسبة للشباب ، فيمكنك تطويرها من خلال بعض الألعاب مثل الشطرانج أو حل الكلمات المتقاطعة فكل هذه الأمور تساعد فى تطوير المهارات الشباب فى مرحلة الكورونا.

في اليوم العالمي لمهارات الشباب.. نصائح لتطوير مهارات المهنية والشخصية في ظل أزمة كورونا واستغلال هذه الفترة
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