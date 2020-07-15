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حوادث

السيطرة علي حريق محدود بموقع إنشاء محطة كهرباء تمي الأمديد الجديدة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:13 م
صدى البلد
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همت الحسينى
تمكنت قوات الحماية المدينة بالدقهلية اليوم الأربعاء من السيطرة على حريق محدود شب في موقع إنشاء محطة كهرباء تمي الأمديد الجديدة دون خسائر فى الأرواح أو إصابات.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان  مدير المباحث الجنائية  يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد بنشوب حريق في محطة كهرباء تمى الأمديد الجديدة تحت الإنشاء.

وانتقل ضباط المباحث و سيارات الإطفاء والإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ حيث تبين ان  الحريق شب فى تجمع طبالى خشبية بجوار سور المحطة وتم السيطرة عليه عليه قبل انتقاله لباقى المحطة ولم يسفر عن اى  خسائر فى الارواح او اصابات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم  بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات  كلفت إدارة البحث الجنائى والأدلة الجنائية لبيان أسباب نشوب الحريق. 
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