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مستقبل وطن: ائتلاف الأحزاب أدى إلى حدوث نقلة واعدة فى الحياة السياسية بمصر

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:16 م
لمستشار عبد الوهاب
لمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن
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هاجر إبراهيم
قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، إن لعل الإئتلاف بين الأحزاب السياسية أن يكون متلائم ومتناسق بينهم جميعهم فى الفترة القادمة، مشيرا إلى أن هدفه يكون هو القيام بما يليق بوطننا وبما يستحقه من تضامن وإعطاء موقف صلب للجبهة الداخلية.
وأضاف "عبد الرزاق" خلال مؤتمر إئتلاف دعم مصر لأحزاب التحالف الإنتخابي، أنه يتم الإحتفال اليوم بالنجاح فى أن يكون هذا الموقف الموحد الذى جمع بين مختلف الأحزاب قد حمل رغبة أكيدة من الجميع على هذا التعاون، موضحا أنه تم ملامستها بكل صدق للوصول إلى النجاح وتحقيق نقلة نوعية واعدة فى الحياة السياسية والحزبية فى مصر.

وتابع أن هذا الإئتلاف بين الأحزاب السياسية العاملة فى المجال السياسي كان ناجحا أمام استحقاق مجلس الشيوخ، قائلا: "مهما أتيح لنا من السعادة والشكر العميق لكل من وضع المصلحة العامة رائده الاول والأخير فى تلك التجربة".

وأكد أن الشئ الرائع الذى يحسب لهذه التجربة هى أن الجميع كان عند حسن الظن وكان تواقا إلى إنهاء ذلك التحالف على أفضل ما يكون، حيث أنها تحققت الأن.

وأمل أن تسير مصر على درب تحالف الأحزاب خطوات وخطوات والتوفيق للجميع.

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