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تعليم

تخصيص أراضى لبناء معاهد أزهرية جديدة فى الوادي الجديد

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:13 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
استقبل فضيلة الشيخ /عبدالجليل يونس رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية بمكتبه اعضاء مجلس النواب بالمحافظة  وذلك  لبحث تخصيص اراض  لبناء عدة معاهد ازهرية جديده علي مستوي المحافظه.

والتقي فضيلة الشيخ عبد الجليل يونس كلا من النائب جمال آدم عن دائرة مدينة الخارجة  و النائب برديس سيف الدين عن دائرة مدينة الداخله وبحضور عبدالله سعيد الوكيل الثقافي بالمنطقة ٠
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٠ وفي بداية اللقاء رحب فضيلة الشيخ بالنواب وشكرهم على مجهوداتهم العظيمة وتواصلهم وتعاونهم مع المنطقة الأزهرية في  تخصيص بعض الأراضي في عددا من  أحياء المحافظة مثل حي الزهور وحي السبط لبناء معاهد أزهرية جديدة ٠

وشدد فضيلة الشيخ عبد الجليل  وكيل الوزارة على ضرورة  تعاون الجميع  مع مؤسسات الدولة وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد وأن الدوله وخاصة القيادة السياسية قد سخرت  كل إمكانيات الدوله في محاصرة هذا الوباء وحمايه المواطنين منه.
 وفي نهايه الزياره وجه السادة أعضاء مجلس نواب المحافظة  الشكر للمنطقة الأزهرية برئاسة وكيل الوزارة والأزهر الشريف بصفه عامة على دورة المتميز محليا وعالميا بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف( حفظه الله ورعاه ) 

وفي ذات السياق قام صاحب الفضيلة الشيخ / عبدالجليل يونس رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية وبمشاركة العاملين بديوان عام المنطقه بتكريم علاء السيد والي موجه عام مادة الرياضيات بالمنطقة لبلوغه سن التقاعد( المعاش )  وذلك بحضور عبدالله سعيد الوكيل الثقافي بالمنطقة وسط حضور كريم من قيادات المنطقه الأزهريه مديري الإدارات الإشرافية والمراحل التعليمية وكافه العاملين بالديوان العام.

 وقد أشاد فضيلهة الشيخ  بالمحتفي به وبعمله وعطائه الدائم وإخلاصه في عمله سواء في المعاهد الأزهرية والديوان العام بالمنطقة على ما بذله في سبيل  العلم.


تخصيص أراضى لبناء معاهد أزهرية جديدة فى الوادي الجديد
تخصيص أراضى لبناء معاهد أزهرية جديدة فى الوادي الجديد
تخصيص أراضى لبناء معاهد أزهرية جديدة فى الوادي الجديد
تخصيص أراضى لبناء معاهد أزهرية جديدة فى الوادي الجديد
تخصيص أراضى لبناء معاهد أزهرية جديدة فى الوادي الجديد
تخصيص أراضى لبناء معاهد أزهرية جديدة فى الوادي الجديد
تخصيص أراضى لبناء معاهد أزهرية جديدة فى الوادي الجديد
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