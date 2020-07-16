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برلمان

اجتماع مشروعات البرلمان لمناقشة إنشاء 13 مجمعا صناعيا في المحافظات.. اليوم

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:02 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب اجتماعا اليوم لمناقشة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  بإنشاء ١٣ مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية.

ويستهدف الاجتماع مناقشة حسم المشكلات وإزالة المعوقات التي تعيق إنشاء وتشغيل المناطق الصناعية في المجمعين الصناعيين لمحافظتي الفيوم والبحيرة.

ويعقد الاجتماع بحضور وزيري التجارة والصناعة والتنمية  المحلية ومحافظي الفيوم والبحيرة وجهاز تنمية المشروعات وهيئة المجتمعات العمرانية ورئيسي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة للكهرباء.
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