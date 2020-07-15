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فن

تركى آل الشيخ ينشر فيديو للفنان يونس شلبى.. شاهد

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:43 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية مقطع فيديو للفنان يونس شلبى من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

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ويذكر أن قدم يونس شخصية الفتى الأهوج غير الناضج عقليًا في كثير من مسرحياته ومنها العيال كبرت وحاول تفهم يا زكي.

وشارك يونس بأدوار صغيرة في نحو 77 فيلمًا سينمائيًا وقام ببطولة عدد قليل من الأفلام منها (العسكري شبراوي) و(ريا وسكينة) و(مغاوري في الكلية) و(سفاح كرموز) و(الشاويش حسن) و(عليش دخل الجيش) و(رجل في سجن النساء).

لكن أدواره الأكثر أهمية في رأي النقاد كانت في أفلام قام ببطولتها آخرون ومنها (الكرنك) و(شفيقة ومتولي) للمخرج علي بدرخان و(إحنا بتوع الاتوبيس) للمخرج الراحل حسين كمال.

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