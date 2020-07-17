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تعليم

5 معلومات عن مشاركة أطفال مصر في مسابقة الفيزياء والتدريب الصيفي بـ روسيا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:31 ص
البحث العلمى
البحث العلمى
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نهلة الشربيني

بدأت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اجراء اللقاءات التفاعلية مع 200 طالب في المرحلة السنية من 13-15 سنة من طلاب "جامعة الطفل" من جميع المحافظات الكترونيًا عبر شبكة الانترنت، وهم الطلاب المشاركين بأسبقية التقدم في مسابقة الفيزياء التى اعلنت عنها الأكاديمية.


وإليكم بعض المعلومات الهامة عن المسابقة

1- الطلاب الذين سيصلوا للمرحلة النهائية أمامهم فرصة للسفر لمدة أسبوعين للتدريب الصيفي في المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا.

2- جامعة الطفل من أوائل الجامعات التى تحولت الى التعليم الالكترونى بالكامل حيث تعطي الطالب قدر كبير من الوعى والالمام بالمهارات التكنولوجية وأدوات التعلم الرقمى.

3- اللجنة القائمة على وضع مناهج مسابقة الفيزياء بطلاب جامعة الطفل تلتقي بالطلاب عن بعد لمناقشتهم فى مناهج المسابقة والرد على جميع اسئلتهم العلمية.

4- سلسلة من اللقاءات التى تنظمها اللجنة حتى موعد عقد الامتحان النهائي؛ لإتاحة الفرصة للطلبة للتواصل والمناقشة فى المواد العلمية لمسابقة الفيزياء وتصفيتهم إلي 30 طالب بناءًا علي نتائج الامتحان.

5- يتم ينتقل الطلاب للمرحلة الثانية أمام لجنة الفيزياء بجامعة الطفل من خلال امتحان شفوي ليتم اختيار الخمسة طلاب الأوائل في المسابقة الذين سيحصلوا على منحة السفر الى روسيا.

يذكر أن الهدف من المسابقة هو رفع كفاءة طلاب جامعة الطفل فى مجال الفيزياء وهو ضمن خطة متكاملة تتبناه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ممثلة فى الأكاديمية للنهوض بالعلوم الأساسية وخاصة الفيزياء والرياضيات ودعم النوابغ وهى المبادرة المعروفة إعلاميا باسم ساينس اب (Science Up)، و برنامج جامعة الطفل تتبناه الأكاديمية كمشروع قومي في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي للعلوم واكتشاف واحتضان الأطفال المميزين في مراحل مبكرة من التعليم، وهو أحد آليات الأكاديمية في هذا المجال، واستفاد من البرنامج حتي الآن ما يقرب من 16500 طالب في 39 جامعة حكومية وخاصة ومركز بحثي.

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