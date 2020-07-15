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فن

في عيد ميلاد هيثم شاكر الـ37.. أصيب بالسرطان وابتعد عن الغناء عدة سنوات

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:14 م
هيثم شاكر
هيثم شاكر
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عمر صبحي

يوافق اليوم الاربعاء 15 يوليو عيد ميلاد الفنان هيثم شاكر الـ37، الذي ولد بمدينة "جده" بالمملكة العربية السعودية ،وبدأ "شاكر" مشواره الفني عام 2004 من خلال طرح أول البوم غنائي له بعنوان " خبيك جنبي" من خلال السطور التالية تعرف علي مأساة هيثم شاكر مع مرض "السرطان" وابتعاده عن الغناء لمدة سنوات.

اصيب الفنان هيثم شاكر بسرطان "القولوان" الذي ادي الي فقدان وزنه بشكل كبير وابتعد "شاكر" عن الغناء لمدة سنوات عديدة بأمر من الاطباء.

وشارك هيثم شاكر فى مسلسل "حب عمري" تدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول قصة كبيرة تجمع هيثم شاكر وسهر الصايغ، وتمر بالعديد من الصعوبات.

مسلسل "حب عمري" تأليف فداء الشندويلي وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالي ومي القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطي وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين. 
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