فوجئت بخطاب الفيفا.. محمود سعد: نخطط لمسابقات الناشئين باتحاد الكرة حتى ٢٠٢٤

أكد الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة أن التصور الخاص لمسابقات الناشئين التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم ستكون حتى عام ٢٠٢٤.

ويعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا حاليا بالمقر الرئيسي للاتحاد اعلن خلاله الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد عن المسابقات التي ينظمها الاتحاد للمراحل السنية في الموسم القادم.





وقال الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة إن الفيفا أرسل خطابا إلى الجبلاية بشأن مسابقات الناشئين والخطط التى تم وضعها فى الجبلاية وحصلنا على إشادة خاصة ببرامج التدريب وهناك شركة للتحليل من الفيفا تتابعه عن كثب وسوف تقوم الفيفا بإرسال استبيان يوم ١٠ اغسطس القادم إلى الجبلاية بشأن برامج التدريب.





ولفت الى أنه تلقى خطاب شكر من الفيفا وفريق العمل، لافتا إلى أنه فوجيء بالخطاب وكان سعيدا بثقة الإدارة الفنية الفيفا في البرنامج.





وحضر فعاليات المؤتمر مدحت عبد الهادى عن نادى الزمالك والمعتصم سالم عن نادي بيراميدز ومحمد عبدالجليل عن نادي مصر المقاصة.





يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قيد انتظار موافقة الجهات الأمنية على الإعلان عن مواعيد جدول الدورى الممتاز عن شهر أغسطس والملاعب المقرر أن تستضيف البطولة بعد عودتها يوم ٦ أغسطس القادم.