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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. أحمد حلمي برقصة غريبة على البحر.. عمر كمال يسجل أغنية لـ شيرين.. رضوى الشربيني تغني لـ سعد لمجرد

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:18 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

كوارث الطرق  لا تتوقف" ففي الوقت الذي تحاول فيه الدولة إقامة العديد من المشروعات القومية لتطوير الطرق للحد من الحوادث،  لم يحمل بعض السائقين هذا العهد، بل تعاملوا مع أرواح المواطنين باستخفاف، فمنهم من يسير دون روئية و منهم من يترك القيادة لطفلة  وهكذا تتوالى منظومة الانتهاكات بلا رقيب.
نشر الإعلامي أحمد موسي فيديو  كارثة  لأهمال سائق نقل عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

نشر الفنان أحمد حلمى، فيديو جديدا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات تيك توك.

وظهر حلمى ، من أمام البحر وهو يرقص وكتب  معلقا على الفيديو: لما متلاقيش حاجة تحطها علي تيك توك.

أعلن مغني المهرجانات عمر كمال عن طرحه نسخة من أغنية "كل ما انسالك كلامك " للفنانة شيرين .

ونشر عمر كمال مقطع فيديو عبر حسابه على "تيك توك، وهو يؤدي الأغنية داخل الاستوديو.

أعلنت الفنانة هند صبري عن سعادتها بالمشاركة في اغنية "كلمتي حرة " عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". 

ونشرت  هند صبري فيديو تسجيل الاغنية وكتبت معلقة : سعيدة لمشاركتي في النسخة الجديدة من أغنية أحبها العالم وغنتها امال مثلوثي في حفل جائزة نوبل للسلام عام ٢٠١٥ ولا تزال تلهمنا".

 نشرت الإعلامية رضوى الشربينى فيديو وهي تغني للفنان  سعد لمجرد  عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر .

وظهرت رضوي الشربيني من سيارتها و هي تغني  علي انغام اغنية "أنساي " قائلة: الاغنية دي عجباني عشان بتقولي انساه .

: شارك الفنان أحمد مجدى، متابعيه بصورة جديدة  عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وظهر احمد مجدي في الجيم مستعرضا لياقة البدنية  وكتب معلقا : نشرت الفنانة درة  صورة جديدة  من خلال خاصية الاستوري عبر  حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
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