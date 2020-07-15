كبسولات ثقافية.. برنامج جديد على موقع صدى البلد

يطلق موقع صدى البلد الإخبارى فى إطار خطته البرامجية الجديدة على القناة الرسمية للموقع على يوتيوب برنامج ثقافى جديد بعنوان "كبسولات ثقافية" من تقديم الزميلة دينا محسن، الذى يبث يوم الثلاثاء من كل أسبوع .

ويتناول البرنامج فى كل حلقة سيرة شخصية ثقافية شهيرة وتاريخها الثقافى والأدبى وأهم إنجازتها، وأهم الشوارع والميادين المنسوبه لها .

ويخصص البرنامج فقرة تفاعلية مع الجماهيرلسؤالهم حول معلوماتهم عن هذه الشخصية وما حققته من إنجازات، وأهم أعمالها الأدبية.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري باقة متنوعة من البرامج من خلال القناة الرسمية للموقع على يوتيوب، إلى جانب الخدمة الإخبارية المتميزة للموقع على مدار 24 ساعة.

وتغطي البرامج التي يبثها الموقع من خلال السوشيال ميديا، كافة الجوانب والاهتمامات، فضلا عن مناسبتها لروح العصر ومعطيات وأنماط تعرض المشاهدين للمادء الإعلامية التفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعي.