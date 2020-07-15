مستقبل وطن: نجحنا في تحقيق التوافق بين 11 حزبا حول قوائم انتخابات الشيوخ

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن كل الأحزاب السياسية وكل الآراء ممثلة داخل القائمة الوطنية الموحدة، لخوض انتخابات مجلس الشيوخ والبالغ عددهم 11 حزبًا.





وأوضح حسام الخولي، في تصريحات، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر، للإعلان عن تفاصيل القائمة الانتخابية للأحزاب المشاركة في التحالف الوطني من أجل مصر، أنه ليس من السهل تشكيل هذه القائمة بكل تلك التوجهات السياسية.





وأكد أن "الأمر كان صعب جدًا في أن يتم التوافق بين ١١ حزب لتوحيد وجهات النظر وكان هناك خلافات ولكن الكل نجح في إعلاء المصلحة العليا ونبذ تلك الخلافات".



