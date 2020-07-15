مستقبل وطن: نجحنا في تحقيق التوافق بين 11 حزبا حول قوائم انتخابات الشيوخ

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن كل الأحزاب السياسية وكل الآراء ممثلة داخل القائمة الوطنية الموحدة، لخوض انتخابات مجلس الشيوخ والبالغ عددهم 11 حزبًا.
وأوضح حسام الخولي، في تصريحات، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر، للإعلان عن تفاصيل القائمة الانتخابية للأحزاب المشاركة في التحالف الوطني من أجل مصر، أنه ليس من السهل تشكيل هذه القائمة بكل تلك التوجهات السياسية.
وأكد أن "الأمر كان صعب جدًا في أن يتم التوافق بين ١١ حزب لتوحيد وجهات النظر وكان هناك خلافات ولكن الكل نجح في إعلاء المصلحة العليا ونبذ تلك الخلافات".
ويحضر الإجتماع كل من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والنائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، وعمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، واللواء محمد على بلال حزب حماة الوطن، وأسامه بديع ممثلا عن حزب الإصلاح والتنمية، والمهندس على عبد النبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية.