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فن

سامر المصري: مستعد لتقديم برنامج غنائي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:51 م
سامر المصرى
سامر المصرى
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عمر صبحي
شارك الفنان السوري سامر المصري في العديد من الاعمال المختلفة، من ابرزهم فيلم "الخلية" بمشاركة أحمد عز وعدد من النجوم، ومسلسل "باب الحارة". 

وكشف "سامر" حقيقة تقديمة لبرنامج، وذلك من خلال لقائه في برنامج "et بالعربي" قائلا: "ممكن أقدم برنامج غناء".

ومن ناحية اخري طرح الفنان السوري سامر المصري أغنية "بحبك" التي يعود بها بعد غياب طويل عن الغناء، إذ يجمع بين موهبتي التمثيل والغناء، لتحصد الأغنية إعجاب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية "بحبك" للفنان سامر المصري، من كلمات وغناء: سامر نفسه، وتسجيل وتوزيع: سيرو منان، وانتاج: ماهر قرة محمد.

وتعد أغنية بحبك من التجارب الغنائية المختلفة للفنان المصري إذ إنها رسالة حنين وحب لوطنه سوريا.
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