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تعليم

إجراءات وقائية بلجان امتحانات "عين شمس".. واكتشاف إيجابية حالتين بـ كورونا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:44 م
نائب رئيس جامعة عين
نائب رئيس جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس  لشئون التعليم والطلاب، إن نسبة حضور امتحانات طلاب الفرق النهائية كبيره جدا اليوم الأربعاء، وسط إجراءات احترازية مشددة، موضحا أن عدد طلاب الفرق النهائية 49 ألف طالب. 

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وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدى البلد منذ دخول الطالب علي بوابة الجامعة تتم قياس درجة حرارته والتأكد من ارتداء الكمامة منوها أنه تم رصد 23 حالة اشتباه بفيروس كورونا  وتم التأكد من إصابة 4 حالات من ضمنهم حالتين أصبحوا سلبي لفيروس كورونا واصبح الان عدد إصابات مصابي فيروس كورونا من طلاب الفرق النهائية طالبين فقط .

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وتابع الدكتور "عبد الفتاح" أن هذه الحالات تم اكتشافها بفضل إجراءات الفحص الكواشف الحرارية قبل كل امتحان، لافتا إلى أن هذه الفحوصات جعلتنا في البداية نشتبه في 23 حالة تبين ارتفاع درجة حرارتهم ، وتم عزلهم في مستشفى الطلبة في أماكن العزل، وتم اخذ مسحات منهم للتأكد من مدى إصابتهم بفيروس كورونا من عدمه منوها ان الطلاب الذين تم ايجابية حالاتهم لم يختلطوا باحد من الطلاب 

وأوضح نائب رئيس جامعة عين شمس، أنه تم إجراء الأشعات والتحاليل وكل اللازم، وتم عرضهم على أساتذة الصدر والأمراض المتوطنة في الجامعة.

ولفت إلى أنه الأطباء أوصوا بضرورة خضوع الحالات الأربعة العزل المنزلي ، وتم التأكد من ان منازلهم تصلح للعزل، وتتم متابعته يوميا والتأكد من انتظامهم في تناول العلاج المطلوب.

وقال نائب رئيس جامعة عين شمس، إنه تم صرف العلاج اللازم للحالات  مجانا من جامعة عين شمس، مشيرًا إلى أن حالتهم الآن مطمئنة جدا. 

وأوضح الدكتور عبد الفتاح انه تم تأجيل امتحان المشتبه بهم وسوف يؤدون امتحاناتهم في دور الانعقاد القادم، ويتعامل معاملة مقدمي اعذار طبية مقبولة، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة صارمة للحفاظ علي سلامة الطلاب والحفاظ عليهم ومنها تباعد كبير من الطلاب وتعقيم اللجان قبل وبعد كل فترة امتحانية.

وأشار سعود إلى أنه تم تقسيم فترات الامتحان إلى 4 فترات بالكليات التي بها أعداد كبيرة لعدم حدوث تكدس طلابي، منوهًا بأن الطلاب يؤدون امتحاناتهم بشكل هادئ موضحا انه تم اغلاق التكييفات لعدم نقل العدوى  وتوجد تهوية جيدة للغاية باللجان.
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