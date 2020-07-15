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تعليم

15 أغسطس.. بدء امتحانات التعليم المدمج بجامعة بني سويف

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:01 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف ،اليوم الاربعاء، عن بدء امتحانات مركز التعليم المدمج يوم 15 أغسطس القادم وتستمر حتى نهاية الشهر. 


جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة مركز التعليم المدمج رقم (151) بحضور الدكتورة فاطمة حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور بدر نبيه، نائب رئيس لجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والعمداء والمستشار المالي والقانوني والدكتور خالد عباس، مدير المركز وأمين عام الجامعة. 


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وأشار الدكتور منصور، إلى أنه سيتم استقبال أبحاث طلاب البرامج المختلفة علي الايميلات الرسمية لهم بالمركز وذلك في موعد اقصاه 25 يوليو الجاري كما تمت الموافقة علي بدء استقبال دفعات جديدة للتسجيل ببرامج المركز وفقا لشروط وضوابط محددة. 


وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ومنها الاستعداد لامتحانات الترم السابع والثامن(الفرق النهائية)وفقا للقواعد المتبعة بكليات الجامعة في الامتحانات مع تطبيق كافة القواعد والاجراءات الاحترازية حفاظًا على الصحة العامة. 
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