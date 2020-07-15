بعد إعلان نجاح موسم توريد الذهب الأصفر 2020.. الفلاحين: السعر كان مرضيا لنا .. والزراعيين: هذا الموسم الأفضل على الإطلاق للقمح

التموين تعلن نجاح موسم توريد القمح ٢٠٢٠ نظرا لعدة عوامل
الزراعيين :
الصوامع وتسهيل الإجراءات سبب نجاح موسم القمح
الفلاحين :
الموسم الحالى لتوريد القمح الأفضل بزيادة ٣٠٠ ألف طن
يعد موسم توريد القمح ٢٠٢٠ ، من أفضل المواسم على الإطلاق ، إذ كان السعر في السنوات السابقة مجزٍ للفلاح من ناحية، وتم إنشاء صوامع لتخزين كميات كبيرة منه، كما كان للقيادة السياسية دور هام فى ذلك النجاح فكان التوجه هذا العام نحو زيادة المحاصيل الاستراتيجية والتى من أهمها الذهب الأصفر .
وفى هذا الصدد ، يقول الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة ، إن هذا الموسم أفضل موسم في توريد القمح وأفضل من المواسم السابقة وهذا يعود إلى عدة أسباب.
وأضاف خليفة ، خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن من أهم أسباب نجاح الموسم الحالي لتوريد القمح ان الحكومة وضعت سعر توريد مجزيا للفلاح، وبالتالي نسبة التوريد كانت أكثر من العام الماضي نظرا لتشجيع الفلاحين.
وأشار نقيب الزراعيين إلى أن تسهيل الحكومة صرف مستحقات المزارعين والقضاء على الإجراءات الروتينية الطويلة هذا العام أدى إلى خلق منظومة جيدة هذا العام ما كان سبب حقيقي وراء نجاح هذا الموسم.
ونوه إلى أنه تم إنشاء العديد من الصوامع لذا كان تخزين الكثير من القمح على عكس الأعوام الماضية التي كان يتم تخزين فيها القليل من القمح نظرا لقلة الصوامع.
وأكد أنه يتوقع كمية توريد أكبر خلال الموسم القادم وذلك في ظل توجهات الدولة بزيادة المحاصيل الإستراتيجية والتي من أهمها القمح إضافة إلى التوجه نحو زيادة وسائل تشجيع اهالينا المزارعين على زراعة هذه المحاصيل.
وعلى نفس السياق ، قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ، ان الحكومه استلمت 3.5 مليون طن قمح خلال توريد الاقماح للموسم الحالي بزيادة نحو 300 الف طن عن الموسم السابق الذي انتهي باستلام الحكومه3.2 مليون طن فقط.
ولفت نقيب الفلاحين، إلي ان هذا الموسم يعتبر من انجح المواسم في توريد الاقماح، والذي استمر منذ منتصف ابريل الماضي إلي اليوم منتصف شهر يوليو دون مشاكل تذكر ، حيث التزم الفلاحون بالإجراءات الاحترازيه لمنع تفشي وباء كورونا ،والتزمت الحكومه بتسليم المزارعين اثمان الاقماح بعد 48 ساعه من تسليم المحصول .
واضاف ابوصدام ان الاسعار التي اقرتها الحكومه هذا الموسم، هي 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 و685 جنيه للأردب درجة نظافة 23 و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 ، وهي اعلي من الاسعار العالميه للاقماح المماثله للقمح المصري واعلي من اسعار القمح العام الماضي بـ 15 جنيها لكل اردب .
وأكد " أبو صدام " فى تصريحات لـ " صدى البلد" أن السعر كان مُرضيا للفلاحين حيث جني المزارعون هامش ربح معقولا خاصة مع ارتفاع انتاجية هذا الموسم، وقلة الامراض التي اصابت المحصول بالاضافه الي اسعار التبن المناسبه التي ساهمت في زيادة ارباح المزارعين .
واوضح ان المساحه الزراعيه هذا الموسم وصلت لنحو 3.4 مليون فدان بزياده عن العام الماضي نحو150الف فدان مما ساهم في توريد الكميه المستهدفه من الاقماح وتعويض قلة انتاجية بعض المزروعات اثر رقاد القمح جراء عاصفة التنين .
وتابع نقيب عام الفلاحين ، ان وزارة الزراعه حرصت علي زراعة كثير من الحقول التجريبية بطرق زراعه جديده كالزراعه علي مصاطب والتي تؤدي إلي زيادة الانتاجيه كما حرص الكثير من مزارعي الخضروات لزراعة الاقماح في اواخر عروه الخضروات لزيادة العائد الاقتصادي مما ساهم في ارتفاع الانتاج عامة.
كما أعلن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية/انتهاء موسم توريد القمح المحلي لموسم ٢٠٢٠ بنهاية يوم عمل اليوم الأربعاء بعدما استمر لمدة ٣ أشهر من تاريخ بدء الموسم في ١٥ إبريل ٢٠٢٠.
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وأكد المصيلحي أن هذا الموسم يعد واحدًا من أنجح مواسم التوريد للقمح المحلى نتيجة عده عوامل ساهمت في تحقيق ذلك أولها دعم دولة رئيس الوزراء و وزير المالية من خلال توفير المبالغ المالية اللازمة اسبوعيًا، وكذلك تكاتف وتعاون كافة الأجهزة المعنية مع بعضها البعض حيث كانت تعمل كلها كفريق عمل واحد، وكذلك تحسن الظروف المناخية والتي ساهمت في زيادة ووفرة المحصول ومن ثما انعكس ذلك علي زيادة معدلات التوريد، وكذلك زيادة السعات التخزينية ودخول ٣ صوامع جديدة الخدمة في هذا الموسم، وسرعة سداد مستحقات المزارعين مما ساهم في زيادة معدلات التوريد.
وأشار المصيلحي إلى أن معدل التوريد وصل إلى ٣.٥ مليون طن وبهذا يكون قد تم تحقيق المستهدف ويعد هذا الرقم أعلى معدل توريد خلال السنوات السابقة مقارنة بالعام الماضي والذي وصل معدل التوريد فيه إلي ٣.٢ مليون طن.
ونوه المصيلحي إلى أن موسم توريد القمح المحلي استمر لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من ١٥ إبريل حتى ١٥ يوليو وعلى مدار الثلاثة اشهر كانت كافة مواقع ولجان الإستلام تعمل دون توقف وعلي أكثر من وردية في عدد ٤٥٠ نقطة استلام وتوريد.
وفي هذا الصدد قد تشكلت لجان مركزية بهذه المواقع من كافة الجهات المختصة، مع التأكيد على الدور الهام لهيئة سلامة الغذاء من خلال توفير الفاحصين فى جميع اللجان على مستوى الجمهورية، وكذلك ممثلى وزارة الزراعة والتجارة والصناعة وجمعية القبانية ومديريات التموين باللجان، فضلًا عن الدور الرقابي الهام لمديريات التموين ومباحث التموين فى إحكام الرقابة اثناء عمليات التوريد.
ونوه أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية إلى أنه قد تم سداد مبلغ ١٦ مليار جنيه لصالح المزارعين مقابل كميات القمح الموردة وقد ساهمت الهيئة بسرعة سدادها للمستحقات على انتظام معدلات التوريد.