بعد إعلان نجاح موسم توريد الذهب الأصفر 2020.. الفلاحين: السعر كان مرضيا لنا .. والزراعيين: هذا الموسم الأفضل على الإطلاق للقمح

التموين تعلن نجاح موسم توريد القمح ٢٠٢٠ نظرا لعدة عوامل

الزراعيين :

الصوامع وتسهيل الإجراءات سبب نجاح موسم القمح

الفلاحين :

الموسم الحالى لتوريد القمح الأفضل بزيادة ٣٠٠ ألف طن









يعد موسم توريد القمح ٢٠٢٠ ، من أفضل المواسم على الإطلاق ، إذ كان السعر في السنوات السابقة مجزٍ للفلاح من ناحية، وتم إنشاء صوامع لتخزين كميات كبيرة منه، كما كان للقيادة السياسية دور هام فى ذلك النجاح فكان التوجه هذا العام نحو زيادة المحاصيل الاستراتيجية والتى من أهمها الذهب الأصفر .









وفى هذا الصدد ، يقول الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة ، إن هذا الموسم أفضل موسم في توريد القمح وأفضل من المواسم السابقة وهذا يعود إلى عدة أسباب.









وأضاف خليفة ، خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن من أهم أسباب نجاح الموسم الحالي لتوريد القمح ان الحكومة وضعت سعر توريد مجزيا للفلاح، وبالتالي نسبة التوريد كانت أكثر من العام الماضي نظرا لتشجيع الفلاحين.









وأشار نقيب الزراعيين إلى أن تسهيل الحكومة صرف مستحقات المزارعين والقضاء على الإجراءات الروتينية الطويلة هذا العام أدى إلى خلق منظومة جيدة هذا العام ما كان سبب حقيقي وراء نجاح هذا الموسم.









ونوه إلى أنه تم إنشاء العديد من الصوامع لذا كان تخزين الكثير من القمح على عكس الأعوام الماضية التي كان يتم تخزين فيها القليل من القمح نظرا لقلة الصوامع.





وأكد أنه يتوقع كمية توريد أكبر خلال الموسم القادم وذلك في ظل توجهات الدولة بزيادة المحاصيل الإستراتيجية والتي من أهمها القمح إضافة إلى التوجه نحو زيادة وسائل تشجيع اهالينا المزارعين على زراعة هذه المحاصيل.







