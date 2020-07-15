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محافظات

فى إطار خطة الدولة للفتح التدريجي .. جولة مكبرة لمحافظ الإسكندرية بعدد من المنشآت الصناعية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:01 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، عددا من المنشآت الصناعية بالمنطقة الحرة الخاصة ومجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم، للوقوف علي سير الأعمال وبحث كافة المشاكل التي قد تواجه المستثمرين. 

كما اطمأن الشريف على وضع العمالة بالمصانع، وذلك فى إطار خطة الدولة للفتح التدريجي مع أخذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدفع عجلة التنمية للاستثمارات.

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وخلال الجولة، أكد الشريف أن المحافظة حريصة علي توفير جميع احتياجات المستثمرين وذلك لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، بالإضافة إلي تشجيع صغار المستثمرين من الشباب السكندري.

كما أكد أن التنمية الصناعية والاستثمارية بالإسكندرية تضيف لها الكثير من التقدم والموارد المالية، وأننا جميعا حرصين علي تحقيق إستراتيجية النهوض بخطط التنمية الصناعية.

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