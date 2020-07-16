طلب إحاطة أمام البرلمان بشأن المغالاة فى تقنين أسعار الأراضى الزراعية وضع اليد





قال النائب رائف تمراز ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الزراعة ووزير التنمية المحلية بشأن المغالاة فى تقنين أسعار الأراضى الزراعية وضع اليد طبقا للقانون رقم 144 بشأن إجراءات التصرف فى أملاك الدولة.





وأشار تمراز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك تفاوت فى أسعار أراضى وضع اليد فى المحافظات ، فعلى سبيل المثال هناك أراضى تصل فى محافظة الإسماعيلية إلى 130 ألف جنيه ، فى حين تصل قيمة الأراضى فى الشرقية إلى 70 ألف جنيه.





وتابع: وجود هذا التفاوت بين اسعار اراضى وضع اليد على الرغم من أن محافظتى الشرقية والإسماعيلية متجاورتين وعلى نفس الخريطة ، مما يؤثر على الفلاحين.





وطالب بضرورة تحقيق عدالة فى أسعار أراضى وضع اليد فى المحافظات ، وألا يكون هناك تفاوت فى الأسعار فى محافظة على حساب محافظة اخرى.