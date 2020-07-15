نائب رئيس جامعة عين شمس: امتحانات الفرق النهائية تسير بشكل طبيعي.. كواليس اختبارات كلية التمريض

قال الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، إنه منذ بداية الامتحانات لطلاب الفرق النهائية وحتى الآن، تم اكتشاف 4 حالات كورونا بين الطلاب الممتحنين من بينهم طالبان تحولت نتائجهم إلى سلبي.









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وقال نائب رئيس جامعة عين شمس في تصريح لـ"صدى البلد"، إن الحالات الأربعة لم تظهر عليها أي أعراض سوى ارتفاع في درجات الحرارة.









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وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس، أن هذه الحالات تم اكتشافها بفضل إجراءات الفحص بالكواشف الحرارية قبل كل امتحان، لافتا إلى أن هذه الفحوصات جعلتنا في البداية نشتبه في 23 حالة تبين ارتفاع درجة حرارتهم، وتم عزلهم في مستشفى الطلبة في أماكن العزل، وتم أخذ مسحات منهم للتأكد من مدى إصابتهم بفيروس كورونا من عدمه، وأكدت النتائج إيجابية إصابة 4 حالات فقط منهم بفيروس كورونا المستجد وتتم متابعة بشكل يومي من الجامعة للطلاب وتم تحويل طالبين من إيجابي إلي سلبي لصبح عدد الطلاب المصابين بفيروس كورونا حالتين فقط من أصل 49 ألف طالب يؤدون امتحانات طلاب الفرق النهائية.









ووجه الدكتور عبد الفتاح، في تصريحه لـ"صدى البلد"، رسالة إلي الشعب المصري أن يستمع إلى الإعلام المصري الهادف ويبتعد عن القنوات المغرضة التي تبث الشائعات وتقوم بفبركة التصريحات، قائلا: "اللي عايز يصدقهم عايز يوقع البلد"، موضحا أن امتحانات طلاب الفرق النهائية تسير بشكل هادئ وطبيعي مع التزام الطلاب بجميع الإجراءات الاحترازية.









تفقد اليوم د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب لجان امتحانات السنة النهائية بكلية التمريض، للاطمئنان علي حسن سير عملية الامتحانات والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات اللازمة التي اقرتها الجامعة؛ بحضور د. سحر سليمان عميد الكلية. ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات ٥٠٠ طالب وطالبة موزعين على ١٢ لجنة.



جدير بالذكر تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية قبل و أثناء وبعد الامتحان، لضمان سلامة الطلاب،حيث تم تقسيم الطلاب على البوابات وتحديد علامات ارضية تراعى ترك مسافة مترين بين كل طالب والأخر تجنبًا لحدوث أي تزاحم ، هذا إلى جانب تحديد مسارات إجباريه لدخول وخروج الطلاب للجان ؛ لتجنب أية تجمعات داخل الكلية سواء قبل أو بعد انعقاد الامتحان فضلا عن قياس درجة الحرارة للطلاب قبل الدخول من بوابة الكلية.



وفي حال الاشتباه بظهور أي أعراض بين الطلاب أثناء الدخول للامتحان مثل ارتفاع درجة الحرارة إلى ٣٧ ونصف درجة فيما فوق ، فيتم نقله لمستشفى الطلبة بسيارة اسعاف معقمة للاطمئنان عليه ويتم اخذ المسحات وعمل التحاليل والاشعات اللازمة بدون مقابل، يمنع الطالب من دخول الامتحان ويتم التأجيل للطالب بعذر طبي مقبول دون سداد مقابل العذر والاحتفاظ بتقدير المادة ، مع حق الطالب بدخولها الدور الثاني.





كما يقوم أفراد الأمن بتوجيه الطلبة مباشره إلى أماكن اللجان، مع عدم السماح بتجمعات الطلبه نهائيا (قبل الامتحان او بعد الانتهاء)، وعدم السماح للطلاب التحرك اتجاه غرفة تغيير الملابس ودواليب حفظ الأدوات . الي جانب رش وتعقيم قاعات الإمتحانات بعد كل لجنة إمتحان. ومن المقرر أن تستمر الامتحانات بكلية التمريض حتى ٢٧ من يوليو الجاري، بينما تستمر الامتحانات بمختلف كليات الجامعة حتي الاسبوع الثالث من شهر أغسطس المقبل.







