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اقتصاد

النشرة الاقتصادية.. ارتفاع أسعار الذهب.. انتهاء موسم توريد القمح المحلي.. وإتاحة 9 قطع أراض استثمارية للتخصيص الفوري بـ6 أكتوبر الجديدة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:53 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، فى نشرته الاقتصادية اليوم  الاربعاء 15 يوليو 2020، أهم الأخبار الخاصة بالجانب الاقتصادي المصري، وأبرز الخدمات المقدمة من الموقع للقراء، والتي جاء في مقدماتها ارتفاع اسعار الذهب وانتهاء موسم توريد القمح المحلي لموسم ٢٠٢٠،و إتاحة 9 قطع أراضٍ استثمارية بنظام التخصيص الفوري بـ6 أكتوبر الجديدة


شهدت أسعار الذهب في مصر  ارتفاعا بنحو جنيهين خلال  تعاملات اليوم الأربعاء  15-7-2020،  بعد أن شهدت حالة من الاستقرار منذ تعاملات بداية الأسبوع.

وبلغ  سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا لدي محالات الصاغة  نحو 802 جنيه بعد أن كان بالأمس  800 جنيه.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة ؛ استقرارا لدي محلات الصاغة ليصل لـ  916.55 جنيه خلال تعاملات اليوم بعد أن كان 914  جنيها منذ أمس.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 687.40 جنيه بعد أن وصل لـ 686 جنيها، وصل سعر الجرام الواحد من عيار14 الأدني فئة لـ  535  جنيها.


أعلن  الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية انتهاء موسم توريد القمح المحلي لموسم ٢٠٢٠ بنهاية يوم عمل اليوم الأربعاء بعدما استمر لمدة ٣ أشهر من تاريخ بدء الموسم في ١٥ إبريل ٢٠٢٠.



ترأست مصر من خلال البورصة المصرية فعاليات اجتماعات الجمعية العامة العادية لاتحاد البورصات العربية والتي يترأسها د. محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والمنعقدة الكترونيًا، اليوم الأربعاء، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تتبناها دول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رامي الدكاني الأمين العام "المنتخب" لاتحاد البورصات العربية، عن أبرز التطورات التي طرأت على الاتحاد تحت رئاسة مصر، ومنها القفزة الكبيرة للقيمة السوقية الإجمالية للبورصات العربية لتسجل 3,1 تريليون دولار خلال 2019 مقابل 1,1 تريليون دولار خلال 2018 مدفوعة باكتتاب شركة أرامكو السعودية في صفقة جمعة قرابة 26 مليار دولار، وأيضًا ارتفاع عدد الشركات المقيدة إلى 1662 شركة بإجمالي 15 اكتتاب خلال 2019، استحوذت قطاعات التكنولوجيا والأدوية على نصيب الأسد.


صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأنه تم إتاحة 9 قطع أراضٍ استثمارية بأنشطة ومساحات مختلفة بعدة مناطق بمدينة 6 أكتوبر الجديدة؛ وذلك بنظام  التخصيص الفوري  لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة.

وأوضح المهندس عادل النجار، أنه تم إتاحة قطعة أرض بمساحة (1971.87) فدان، لإقامة مشروع «مرابط الخيول»، والذي يعد المشروع الأول من نوعه على مستوى المدن الجديدة،  وكذا تم إتاحة 3 قطع أراضٍ استثمارية بالمنطقة الصناعية بمساحات تتراوح بين (35000 م2 و 36451م2)  لإقامة أنشطة صناعية مختلفة، وكذا إتاحة قطعتي أرض استثمارية بالمنطقة الصناعية بمساحات حوالي  (4958م2) لكل قطعة  بنشاط صناعي، وكذا إتاحة 3 قطع أراضٍ بالمنطقة اللوجستية بمساحات تتراوح بين (3400م2 و 8445م2) بأنشطة مخازن لوجيستية.


خسر رأس المال السوقي للاسهم المقيدة بالبورصة نحو 15.3 مليار جنيه مسجلا مستوى 580.6 مليار جنيه، وسط تراجع جماعي لمؤشراتها.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة  بنسبة 2.36% ليغلق عند مستوى 10617 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 1775 نقطة.
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