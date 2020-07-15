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تعليم

آثار القاهرة: أسبوع الامتحانات الأول مر بسلام وهدفنا الحفاظ على سلامة الطلاب.. فيديو

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:44 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ثابت البطل
قال الدكتور محسن نجم الدين وكيل كلية الآثار جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن الأسبوع الأول من امتحانات الكلية شهد التزاما كاملا بكافة الإجراءات الاحترازية، قبل وأثناء وبعد الامتحان، وذلك بسبب الإجراءات التي طبقتها الكلية للحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتوفير مسافات آمنة بين جمع المشاركين في امتحانات السنوات النهائية.

وأضاف نجم الدين، أن إدارة الكلية نشرت كشوف بأسماء ولجان كل طالب على موقع الكلية لتوفير الوقت المبذول في بحث الطالب عن لجنته، وبقاء الطالب أقل فترة ممكنة داخل الكلية والقضاء على التزاحم، مشيرًا إلى الالتزام الكبير من قبل الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بكافة الإجراءات الاحترازية، التي أقرتها الجامعة، لأن شعار جامعة القاهرة هو الحفاظ على حياة الطلاب.

وتابع وكيل كلية الآثار، أن سعة اللجان تم تعديلها للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب فاللجنة التي تتسع ل ٦٥ طالبا تم وضع من ١٥ إلى ٢٠ طالبا بها فقط.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد قرر تشكيل لجنة طبية للوقاية ومكافحة العدوى بلجان الامتحانات بالجامعة لمرحلتي السنوات النهائية والدراسات العليا، برئاسة عميدة كلية الطب،و تتولى اللجنة أعمال الإشراف الصحي على جميع لجان الامتحانات بالجامعة والتي تبدأ  السبت المقبل وتستمر حتى 25 أغسطس ، لأكثر من 80 ألف طالب وطالبة وفق قرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن اللجنة الطبية المشكلة للوقاية ومكافحة العدوى، تتولى اتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا أثناء انعقاد لجان الامتحانات، وضمان تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، وتنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي بلجان الامتحانات، وتجهيز العيادات الطبية بالكليات وتكوين الأطقم الطبية والتمريض وتذليل ما يعترض عملهم بلجان الامتحانات، وضمان توفير كل وسائل وقايتهم من العدوى، بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي وبالكليات خارج الحرم.

وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر عقد امتحانات حضورية تحريرية لطلاب السنوات النهائية البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، على أن تبدأ أعمال الإمتحانات بكافة الجامعات والمعاهد، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد المواعيد والجداول وفقا لظروف كل جامعة على حدة، مع مد العام الجامعي حتى 15 سبتمبر المقبل.
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