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محافظات

سائقو بلدوزر الإزالات بالغربية: ربنا نجانا من الموت واحنا بنهد عمارتين| صور

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:01 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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أحمد على

أعلن سائقو البلدوزرات المشاركة فى حملة إزالة للتعديات على أملاك الدولة بنطاق كورنيش كفرحجازي بمحافظة الغربية اليوم أنهم نجحوا فى إزاله عمارتين مخالفتين بنطاق المدينة العمالية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية حفاظا على الصالح العام وترسيخ هيبة الدولة.


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وأضاف محمد حسن سائق البلدوزر أحد الناجين من الموت حال سقوط إحدي العمارتين بقوله " ربنا نجاني أنا وزملائي من الموت فى هدد 2 عمارة سكنية والحمد لله أدينا واجبنا الوطني".


وكانت محافظة الغربية شهدت  موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة التى تقع على أراضى الدولة، وإزالة تعديات مخالفات البناء العشوائي بمدن ومراكز المحافظة.


كما قاد محافظة الغربية الدكتور طارق رحمي ، ونائبه الدكتور أحمد عطا ، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة ، بحضور اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أملاك الدولة بنطاق المحافظة، في ضوء حرص المحافظة على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين.


كما أسفرت الحملة عن إزالة 2 عمارة للبناء بالمخالفة على أملاك الري بكفر حجازي بالمحلة الكبرى، الأولي مكونة من 6 طوابق علي مساحة 118 م والثانية مكونة من 4 طوابق علي  مساحة 144 م، وذلك بحضور وكيل وزارة الري ونائب رئيس مركز ومدينة المحلة ونائب رئيس حى ثان المحلة .


من جانبه، أكد الدكتور طارق رحمي ، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة العقارات المخالفة، سواء التى تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التى تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية، لافتا الي تنفيذ جميع المخالفات حتى سطح الأرض لتكون رسالة للمخالفين بعدم تكرار المخالفة.

 

 

 

سائقو بلدوزر الإزالات بالغربية: ربنا نجانا من الموت واحنا بنهد عمارتين| صور
سائقو بلدوزر الإزالات بالغربية: ربنا نجانا من الموت واحنا بنهد عمارتين| صور
سائقو بلدوزر الإزالات بالغربية: ربنا نجانا من الموت واحنا بنهد عمارتين| صور
سائقو بلدوزر الإزالات بالغربية: ربنا نجانا من الموت واحنا بنهد عمارتين| صور
سائقو بلدوزر الإزالات بالغربية: ربنا نجانا من الموت واحنا بنهد عمارتين| صور
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