تحقيق أول 500 صك .. أوقاف المنيا تعلن توافر صكوك الأضاحي لمن يرغب

أعلن الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا عن توافر ووجود صكوك الأضاحى للراغبين فى الأضحية هذا العام. وقال عبدالرازق، في بيان صادر عن المديرية، إن الصكوك موجودة بمقرها بشارع كورنيش النيل أعلى بنك فيصل الإسلامي وكذا بمقر إدارات الأوقاف الفرعية.
كما أعلنت المديرية عن إستعدادها لتوصيل الصكوك إلى مقر إقامة من يرغب فى شراء الصك وقيمته 1800 جنيه فى أى مكان بالمحافظة، للتوسع فى دائرة النفع العام ولمن يرغب فى المشاركة وشراء الصكوك عليه الإتصال بالأرقام التي خصصتها المديرية وهي: 01224719192 01063315655 01000248003.
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من جانبها قررت وزارة الأوقاف صرف مكافأة قيمتها 10 آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف المنيا لمديرية أوقاف المنيا بعد أن تمكنت من تحقيق الـ 500 صك الأولى فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف لتصبح بذلك رابع مديرية من مديريات الوجه القبلى تحصِّل على 500 صك خلال هذا العام 1441هـ.
كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرر صرف المكافأة من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحى، على أن تقدم المديرية صورة من إيصالات التوريد بقيمة الـ 500 صك الجديدة في موعد أقصاه الأحد 19/ 7/ 2020م مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين فى المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.