في 2019.. خبير: تصنيف تركيا الـ10 عالميا فى مؤشر البؤس الاقتصادى





وأضاف "شاكر" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بالفترة الأولى للحزب كان هناك نموذج ناجح فى تركيا واستطاعت ان تصل إلى إستثمارات مباشرة وغير مباشرة قد تصل إلى حوالى 500 مليار دولار.











وتابع أنه بالمرحلة التالية او الحالية والتى بدأت منذ عام 2014 كانت عكس تمام المرحلة الاولى، حيث انشغل الحزب الخاص بالعدالة والتنمية بقضايا خارجية.









وأكد أن هناك تدخلا من جانب تركيا الأن فى العراق وليبيا وكان هناك رغبة للتدخل فى مصر، إلا أن تم القضاء على هذا الامر، وبالتالى تعتبر تلك الخسائر لها تكلفة، وعلى سبيل المثال كان هناك تقرير قامت به جريدة المونيتير لحزب العدالة والتنمية بتركيا وكيف ان أطماعه أثرت سلبيا على الإقتصاد التركى.









وأشار إلى أنه فى عام 2019 تم تصنيف تركيا بانها الدولة رقم 10 عالميا فى مؤشر البؤس الإقتصادى، حيث إنه حدث فقدان للإحتياطى من النقد الأجنبي لتركيا فى الفترة الأخيرة بما يعادل 25 مليار دولار.