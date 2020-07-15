عامر التونى والمولوية المصرية يجددون لقاءهم مع جمهور ساقية الصاوي

يتجدد لقاء فرقة المولوية المصرية بقيادة عامر التونى مع الجمهور فى ساقية الصاوى يوم السبت الموافق 25 من يوليو على مسرح النهر الساعة الثامنة مساءً.





كانت ساقية الصاوى أعلنت منذ قرار عودة النشاط مرة أخرى، أنها ستقدم حفلتين متتاليتين لأى مطرب أو فرقة لإستيعاب أكبر عدد من الجمهور، بالإضافة لتحقيق ربح مادى معقول، وقد تم تجهيز قاعة النهر بالساقية لإستقبال الحفلات بنظام 25 % حيث سيتم ترك كرسيين فارغين بين كل شخصين.

يذكر أن وزارة الثقافة كانت قد حددت عددا من الإجراءات الاحترازية التى يجب مراعتها واتباعها عند حضور حفلات موسيقية أو مسرح تتمثل فى الإلتزام بالمرور من أجهزة التعقيم الذاتى، وكذلك قياس درجات الحرارة لكل الحضور، وإرتداء الكمامة، والحفاظ على المسافات الأمنة لتطبيق التباعد الإجتماعي فى أماكن الجمهور، والالتزام بالملصقات الإرشادية الموجودة على الأرض للامتثال لقواعد التباعد الإجتماعى .